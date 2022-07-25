НБУ запускает в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины"

Нацбанк решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет, говорится в сообщении регулятора.

"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", — сказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов.

Какие монеты введут в обращение:

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины;

Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины;

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины;

Вооруженные Силы Украины;

Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

День памяти павших защитников Украины;

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины;

Участникам боевых действий на территории других государств;

КрАЗ-6322 "Солдат";

На страже жизни (посвящается военным медикам);

100-летие создания Украинского военно-морского флота;

День украинского добровольца;

Защитникам Донецкого аэропорта.

Серию памятных монет специального выпуска Нацбанк открыл в 2018 году. Она уже насчитывает 14 памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта. Каждая из монет предполагала миллионный тираж изготовления.

11 июля НБУ ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.

В планах НБУ есть продолжение серии монет, посвященных родам войск ВСУ, и новая серия монет с изображением городов, громад и городков, противостоящих российской агрессии.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.