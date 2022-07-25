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НБУ запускает в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины"

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 14:08
НБУ запускает в обращение памятные монеты серии
НБУ (Фото - Flickr Національного банку)

Нацбанк решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет, говорится в сообщении регулятора.

"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", — сказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов.

Какие монеты введут в обращение:

  • Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины;
  • Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины;
  • Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины;
  • Вооруженные Силы Украины;
  • Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • День памяти павших защитников Украины;
  • Воздушные Силы Вооруженных сил Украины;
  • Участникам боевых действий на территории других государств;
  • КрАЗ-6322 "Солдат";
  • На страже жизни (посвящается военным медикам);
  • 100-летие создания Украинского военно-морского флота;
  • День украинского добровольца;
  • Защитникам Донецкого аэропорта.
Серию памятных монет специального выпуска Нацбанк открыл в 2018 году. Она уже насчитывает 14 памятных монет, первой из которых стала монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта. Каждая из монет предполагала миллионный тираж изготовления.
  • 11 июля НБУ ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.
  • В планах НБУ есть продолжение серии монет, посвященных родам войск ВСУ, и новая серия монет с изображением городов, громад и городков, противостоящих  российской агрессии.
Наталия Софиенко
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НБУ коллекционные монеты
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