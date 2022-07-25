НБУ запускает в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины"
Нацбанк решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет, говорится в сообщении регулятора.
"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", — сказал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.
Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.
Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательны к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов.
Какие монеты введут в обращение:
- Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины;
- Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины;
- Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины;
- Вооруженные Силы Украины;
- Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- День памяти павших защитников Украины;
- Воздушные Силы Вооруженных сил Украины;
- Участникам боевых действий на территории других государств;
- КрАЗ-6322 "Солдат";
- На страже жизни (посвящается военным медикам);
- 100-летие создания Украинского военно-морского флота;
- День украинского добровольца;
- Защитникам Донецкого аэропорта.
- 11 июля НБУ ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.
- В планах НБУ есть продолжение серии монет, посвященных родам войск ВСУ, и новая серия монет с изображением городов, громад и городков, противостоящих российской агрессии.
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