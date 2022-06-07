Деньги на войне: Алексей Шабан о платежах в оккупации, подделке банкнот и новой монете НБУ

Изготовление наличных и их хранение, денежное обращение и платежные системы, инновационное развитие и ІТ. Под управлением зампреда Национального банка Алексея Шабана находятся сферы, пострадавшие или существенно изменившиеся из-за войны.

Нацбанк смог укротить наличную панику, переместить центры платежных систем на безопасные резервные локации. В то же время регулятор фиксирует активность фальшивомонетчиков, захват платежной инфраструктуры на оккупированных территориях и новый бизнес "банкоматных туристов".

Алексей Шабан рассказал, как работают денежное обращение и платежные системы во время войны, для чего оккупанты "отжимают" украинские POS-терминалы и банкоматы, какой будет первая памятная монета НБУ после начала войны.

– Какая ситуация с наличными в экономике?

– Все потребности в наличности обеспечены. Конечно, в начале активной военной фазы они выросли, как и спрос на наличные деньги.

Общая сумма наличных в обращении за пять месяцев этого года выросла на 8,6%. На 1 июня в обращении находилось 681,7 млрд грн – на 54,1 млрд грн больше, чем в начале 2022-го. Учитываются также гривны, попавшие за границу с украинскими беженцами.

Динамику в начале войны подогревала неопределенность: будут ли работать банки, что будет с безналичными расчетами, платежными сервисами.

– Какие проблемы возникали и возникают?

- Для утоления высокого спроса на наличные, который длился до середины марта, мы предприняли ряд шагов. Во-первых, ограничили сумму, которую можно было снимать с гривневых счетов. Это 100 000 гривен в день.



За счет этого вкладчики, имеющие большие суммы на счетах, из-за паники не лишили других клиентов банков возможности снять в банкомате или кассе свои средства.

Кстати, массового оттока вложений не произошло. Напротив: на 1 июня остатки на гривневых счетах физических лиц выросли на 20% по сравнению с 24 февраля.

Во-вторых, НБУ и банки подкрепляли банкоматы и кассы наличными. Мы делали все, чтобы клиенты увидели: проблем с наличкой нет, а банковские платежные сервисы – работают. Даже в близких к боевым действиям регионах и на временно оккупированных территориях.

В-третьих, мы сделали все, чтобы безналичные расчеты и дальше происходили в обычном режиме. Национальный банк не вводил ограничений на расчеты платежными картами на территории Украины. Мы также просили торговые сети, магазины, аптеки, АЗС принимать безналичную оплату.

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Совместные действия укротили панику. Уже во второй половине марта НБУ начал изымать наличные из оборота и продолжал это делать в апреле. За март наличные в обращении выросли всего на 2,8% (18,7 млрд грн), в апреле произошло возвращение наличных из обращения – в сумме 3,8 млрд грн. В мае рост наличных денег в обороте составил лишь около 0,5 млрд грн.

- НБУ печатал гривни во время войны?

– Нет. Еще в прошлые годы мы создали так называемый стратегический запас, которым удовлетворили спрос февраля-марта.

При этом изменилась структура спроса на наличные. Если раньше наибольший спрос был на мелкие номиналы, то сейчас – на 500 и 1000 грн. Но этот вопрос оперативно решается.

- Как сейчас происходит наличное обеспечение на неподконтрольных территориях?

- Приоритет – безопасность сотрудников банков и клиентов. Инкассаторская машина, которая едет на неподконтрольную территорию, является мишенью для оккупантов. Поэтому преимущественно на этих территориях в ходу наличные, которые на них оставались.

Если у банка под оккупацией была связь и если руководитель отделения так решал, – они [банковские отделения] открывались. В такие отделения клиенты сдавали наличные. Ведь большие суммы налички в военное время — это дополнительная опасность.

Рассчитываться картой было возможно повсюду, где есть терминал и связь. На временно оккупированных территориях терминалы и банкоматы работали, пока оккупанты не прибегали к "административным мерам".

Пока к украинскому предпринимателю не приходил оккупант и не заставлял "перерегистрироваться" по их правилам или выключить терминал, чтобы выручка не шла на счет украинского банка, терминалы работали. Часть расчетов на этих территориях перешла в peer-to-peer — с карты на карту.

– Сколько наличных сейчас находится там?

– Наверняка на этот вопрос никто не сможет точно ответить.

– Как военные действия повлияли на деятельность фальшивомонетчиков?

– Украинская гривня хорошо защищена. По итогам прошлого года, на 1 млн настоящих банкнот гривни приходилось семь поддельных. Это очень низкий показатель. К примеру, в еврозоне этот показатель составляет 12 подделок на миллион настоящих купюр. Сейчас, по нашим оценкам, в Украине картина не изменилась.

- Выросло или упало количество обнаруженных подделок?

- Выявление поддельных банкнот происходит преимущественно на этапе перечисления инкассированной наличности в кассах банков на оборудовании со специальными детекторами.

Чаще сейчас по-прежнему подделывают банкноты старого образца – 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. На них приходится 84% от общего количества изъятых. Эти же банкноты чаще всего подделывали и в 2020-2021 годах.

В настоящее время банкноты старого образца изымаются из обращения. Новое поколение имеет усиленную систему защиты с оптически сменными элементами. Их легко проверить, изменяя угол наклона банкноты. А воспроизвести их фальшивомонетчикам очень сложно.

Подавляющее большинство изъятых подделок достаточно низкого качества. Некоторые делаются просто копировальной техникой. "Промышленных" масштабов или, если так можно сказать, "качественных" подделок, не наблюдается.

– Какая динамика с фальшивой валютой?

- Количество фальшивой иностранной валюты, попадающей в банковские отделения, не увеличилось. Могу рассказать, какие банкноты под наибольшим риском.

92% изъятых поддельных банкнот – это доллары США. Номиналы 50 и 100 долларов имеют доли в 28% и 69% от общего количества подделок. Если говорить о фальшивых евро – это банкноты 100 и 200 евро.

Важно понимать, что риск встретить поддельную иностранную валюту намного выше на черном рынке. Этот риск срабатывает в обе стороны — и когда покупается, и когда продается валюта у менял на рынке.

- Находится ли на неподконтрольных территориях оборудование для печати гривни?

- Нет, в регионах есть только отделы денежного обращения НБУ, занимающиеся хранением наличных, а также подкреплением и принятием наличной гривны от банков. Эти отделы не занимаются изготовлением банкнот и монет украинской гривны. Это исключительно роль Банкнотно-монетного двора, расположенного в Киеве.

– Как изменилась работа Системы электронных платежей (СЭП) Нацбанка?

– Еще в 2014 году мы создали план обеспечения непрерывной деятельности банковской системы. Один из его аспектов – развертывание резервных мощностей в дополнительных защищенных местах.

Когда 24 февраля началось вторжение, мы уже были готовы. Состоялся запуск наших систем на резервных локациях. Это касается не только СЭП, через которую производятся платежи банков, граждан и бизнеса, но и других систем — в частности НПС "ПРОСТІР", Системы BankID НБУ.

СЭП и НПС "ПРОСТІР", как и до войны, работают стабильно и круглосуточно. В СЭП время прохождения платежей, несмотря на переход на резервные локации, не изменилось. В настоящее время этот процесс может занять до 20 минут. Около 60% платежей по сумме вообще обрабатываются быстрее чем через минуту.

- Приостановилась ли разработка новых концепций: например, системы мгновенных платежей НБУ?

По объективным причинам интенсивность работы в этом направлении уменьшилась, если сравнивать с январем. Кодить и разрабатывать что-нибудь новое довольно сложно в прежних темпах. Кто-то был вынужден покинуть родительский дом и имеет проблемы со связью, кто-то из программистов, разработчиков, других сотрудников банков стал защитником Украины.

Вместе с банками мы решили сосредоточиться на работе по усовершенствованию платежных систем, в частности СЭП, и ее переходу на новый международный стандарт ISO 20022. До войны мы планировали перейти на новый стандарт 20 августа 2022 года.

Из-за снижения темпов доработок банками в августе этого не произойдет. Но мы готовимся к переходу на новый стандарт в конце года.

Для нас сейчас это приоритет, учитывая заявку Украины на вступление в Европейский союз. Поскольку предстоящий переход на ISO 20022 даст нам возможность присоединить Украину к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Присоединение к SEPA – это углубление экономической интеграции с ЕС и новые возможности украинской экономики.

– Как вообще изменилось соотношение безналичных расчетов против наличных?

– В начале войны количество и объемы наличных расчетов увеличились. Сейчас же мы следим, какова динамика возобновления безналичных расчетов.

В апреле 2022 года с использованием платежных карт в Украине было совершено более 505 млн операций на сумму около 375 млрд грн. По сравнению с январем количество и сумма операций уменьшилась на 20% и 10% соответственно. Это очень маленькое сокращение, учитывая войну.

Важно, что по итогам апреля 2022 года по сравнению с началом года доля безналичных сделок с использованием платежных карт по сумме выросла до 71%. В январе этот показатель составил 62%. Доля по количеству в апреле осталась почти неизменной – 90% (в январе – 91%).

То есть, можно констатировать, что украинцы предпочитали безналичные операции, как более безопасные в условиях военного положения.

– Насколько пострадала платежная инфраструктура в Украине?

В целом, не пострадала, но ее часть не функционирует. Речь о банкоматах, терминалах самообслуживания и POS-терминалах на временно оккупированных территориях.

Среди причин — либо отсутствие наличных в банкоматах, либо потерянная связь. Либо уже упомянутые ранее "административные" действия оккупантов, когда они приходят к украинскому предпринимателю и говорят "выключай, потому что все, что ты принимаешь за товары и услуги, должно оставаться здесь, а не идти на счета украинских банков". И это – финансовый терроризм, один из элементов войны и, скорее всего, один из шагов к внедрению на временно оккупированных территориях обращения рубля.

Создание параллельного денежного обращения рубля – это нарушение международного законодательства, Гаагской и Женевской конвенций. НБУ уже обратился к Офису Генерального прокурора с просьбой учесть противоправные действия центробанка РФ во время подготовки исков в международные суды. Также об этом мы говорим с нашими международными партнерами, ведь это должно стать основанием для дополнительных санкций против центробанка России и его руководства.

– Может ли эта инфраструктура использоваться врагом?

Они украли, "отжали" это железо. Теперь, действительно, они могут его перепрограммировать, возможно подключать к своим системам. Аналогичные действия, например, оккупанты совершают с башнями мобильной связи, принадлежащими украинским операторам.

- Происходило ли выведение средств из Украины с помощью платежных систем? Как контролировался этот процесс?

- 24 февраля НБУ ограничил проведение отдельных валютных операций. Одна из причин — чтобы предотвратить непродуктивное выведение капитала из страны. С этой же целью мы все эти три месяца актуализируем ограничения, анализируя расходы украинцев в трансграничных сервисах.

Напомню, что ограничений на безналичные расчеты за границей мы вообще не вводили. В то же время, сначала мы ограничили определенной суммой, а затем запретили операции "quasi cash" с гривневых счетов. Позволили их делать только с валютных счетов, потому что это не оказывает давление на валютный курс.

Мы также противодействуем "банкоматному туризму" – когда некоторые граждане злоупотребляют разницей между курсом на наличном валютном рынке и курсом, который банки устанавливают для конвертации операций с платежными картами. С этой целью недавно мы уменьшили ежемесячный лимит на снятие за границей до 50 000 грн и сняли ограничения на установление курса для операций с платежными картами за рубежом.

Конечно, мы не можем просто "закрутить" все, чтобы ни копейки не вылетело из страны. Мы помним о 4,5 миллионах украинских беженцев за границей [по данным ООН 6,7 млн граждан покинули страну с начала войны, но 2,2 млн уже вернулись. — Ред.]. Совместно с банками мы создаем условия, чтобы украинцы за рубежом имели доступ к своим средствам и урезаем возможности для непродуктивной утечки капитала или заработка на новом бизнесе — арбитражных операциях, оплачиваемых валютными резервами НБУ.

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– Что считается непродуктивным выводом капитала?

- Все, что не связано с жизнедеятельностью. В воюющей стране не целесообразно оставлять то движение капитала, которое было в мирные времена. Дополнительный спрос на валюту истощает международные резервы Украины. Резкое сокращение резервов будет иметь негативные последствия и для экономики, и для финансовой стабильности. Поэтому нужно разделять критические и некритические потребности.

Если смотреть на действия НБУ, вы увидите, что мы ограничили переводы на счета за границей, но оставили необходимые лимиты для беженцев. Мы также запретили покупку иностранных ценных бумаг, пополнение зарубежных брокерских счетов, игру в казино, вывод средств на зарубежные счета для конвертации гривны и фиксации курса. Во время войны это непродуктивый вывод капитала.

Ожидается ли достижение ранее озвученных стратегий НБУ в срок? Например, как это было указано в Стратегии до 2025 года.

За первый год реализации Стратегии НБУ до 2025 года мы выполнили треть запланированных на четыре года мероприятий. Прогресс выполнения запланированных на 2021 год действий в рамках стратегических целей – более 95%. Но война влияет на финансовый сектор и НБУ, поэтому сейчас мы пересматриваем Стратегию НБУ и Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Кроме того, представители НБУ принимают участие в разработке Плана восстановления Украины в рамках работы Национального совета по восстановлению Украины. После его утверждения мы скорректируем свои планы и включим в стратегические документы НБУ новые первоочередные меры.

Планируем презентовать обновленные проекты Стратегии НБУ и Стратегии развития финансового сектора Украины во второй половине этого года.

– В последнее время многие люди стали ценителями филателии. Планирует ли НБУ попытаться позаимствовать успех почтовиков с выпуском нумизматической продукции?

- Главное отличие между монетами и марками состоит в том, что нумизматическая продукция является одновременно и законным платежным средством. Поэтому чеканить памятные монеты может только Банкнотно-монетный двор НБУ.

Мы исходим из его производственного графика. Во-первых, когда в Киеве было "горячо" в начале войны, мы не могли рисковать жизнью наших сотрудников, и Банкнотно-монетный двор НБУ не работал.

Во-вторых, Банкнотно-монетный двор НБУ чеканит не только разменные и оборотные монеты или нумизматическую продукцию. Это единственный в нашей стране изготовитель государственных наград. Есть большая потребность в изготовлении наград, которыми государство отмечает мужество и героизм украинских защитников. Звезды героев и другие ордена – это все также продукция Банкнотно-монетного двора. Это именно те объективные объяснения, почему Укрпочта уже вторую марку выпускает, а Нацбанк только сейчас готовится к выпуску памятных монет, посвященных войне против России.

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Кроме того, следует учитывать и технологические вопросы. Ведь чтобы отчеканить монету, нужен примерно месяц от момента, когда мы утвердили дизайн, до момента начала ее продажи.

– Что планируется отчеканить на новых памятных украинских монетах?

– Недавно были объявлены победители конкурса творческих идей и эскизов, который проводил НБУ. Одним из лучших по итогам народного голосования был определен эскиз монеты "Единство – сила", это работа художницы Алины Малюты. Главное изображение эскиза — цветок из рук, переплетенных желто-голубой лентой, – будет размещен на аверсе новой монеты. А на реверс мы приняли работу художника Сергея Топкина, тоже участвовавшего в конкурсе, — "Помощь стран-партнеров".

Эти эскизы наши скульпторы уже доработали, и Банкнотно-монетный двор НБУ готовится воплощать их в реальную монету. Планируется, что она появится в обращении в конце июня.

Также есть желание на следующей монете изобразить красную калину, посвятить ее украинской народной песне "Ой, у лузі червона калина", которая стала современным гимном несокрушимости в борьбе против российского агрессора.

Кроме того, будет продолжена серия монет, посвященная родам войск ВСУ. В этом году мы выпустим монеты, которые планировали еще до начала вторжения.

Еще одна идея – увековечить в сувенирной продукции память сопротивления, стойкости и героизма городов, общин и городков, противостоящих российской агрессии. Это будет наша новая серия.

– Где можно будет увидеть их?

- Наш интернет-магазин нумизматической продукции пока не работает. Сейчас мы работаем над запуском нового сайта и новыми каналами реализации.

У НБУ есть несколько банков-дистрибьюторов, которые будут продавать нашу нумизматическую продукцию. Кстати, они тоже сейчас работают над созданием собственных онлайн-ресурсов по продаже нумизматической продукции НБУ.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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