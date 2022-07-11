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НБУ выпустил первые памятные монеты на военную тематику – фото

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 16:41
НБУ выпустил первые памятные монеты на военную тематику – фото - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ. Монеты имеют два номинала – в 5 грн (из нейзильбера) и в 10 грн (из серебра). Их представили 11 июля на встрече с представителями посольств 12 стран мира, сообщил НБУ.

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Этими монетами Нацбанк начал новую серию "Бессмертная моя Украина".

"Это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны. От идеи до выпуска они созданы в условиях военного времени под звуки сирен воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

НБУ выпустил первые памятные монеты на военную тематику – фото

На монетах изображены флаги 15 стран, помогающих Украине в борьбе с российским агрессором: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Италия, Швейцария, Чехия, Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, Япония.

Монета "В единстве – сила" номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, диаметр – 38,6 мм, тираж – до 5 000 штук.

Монета "В единстве – сила" номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм, тираж – до 250 000 штук (в том числе до 75 000 будут иметь сувенирную упаковку).

  • В планах НБУ есть также монета, посвященная украинской народной песне "Ой, у лузі червона калина"; продолжение серии монет, посвященных родам войск ВСУ; и новая серия монет с изображением городов, общин и городков, которые противостояли и противостоят российской агрессии.
Андрей Водяный
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война НБУ монеты
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