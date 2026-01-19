Украинцы потратили более 11 млрд грн "зимней поддержки", 80% – на коммунальные услуги

Свириденко рассказала, на что именно чаще всего используют тысячу гривен "зимней поддержки"

Фото: Depositphotos

Кабинет министров подвел первые итоги использования "зимней поддержки", которая предусматривала предоставление 1000 грн одноразовой помощи всем, кто зарегистрировался в программе. По данным премьер-министра Юлии Свириденко, в 80% случаев деньги направили на оплату коммунальных услуг.

Программой воспользовались 17,8 миллиона украинцев, включая 3,5 миллиона детей.

Общая сумма расходов по состоянию на 19 января составила 11,3 млрд грн.

"Чаще всего средства направляют на оплату коммунальных услуг – это около 80% расходов. Среди других популярных категорий – продукты, лекарства, а также донаты на Силы обороны Украины", – говорится в сообщении Свириденко в соцсетях.

Еще продолжаются выплаты в размере 6500 грн для уязвимых категорий населения. Их уже получили 374 367 человек, и из этой суммы они потратили 1,1 млрд грн – в основном на одежду для взрослых и детей, а также обувь.