Украинцы потратили более 11 млрд грн "зимней поддержки", 80% – на коммунальные услуги
Кабинет министров подвел первые итоги использования "зимней поддержки", которая предусматривала предоставление 1000 грн одноразовой помощи всем, кто зарегистрировался в программе. По данным премьер-министра Юлии Свириденко, в 80% случаев деньги направили на оплату коммунальных услуг.

Программой воспользовались 17,8 миллиона украинцев, включая 3,5 миллиона детей.

Общая сумма расходов по состоянию на 19 января составила 11,3 млрд грн.

"Чаще всего средства направляют на оплату коммунальных услуг – это около 80% расходов. Среди других популярных категорий – продукты, лекарства, а также донаты на Силы обороны Украины", – говорится в сообщении Свириденко в соцсетях.

Еще продолжаются выплаты в размере 6500 грн для уязвимых категорий населения. Их уже получили 374 367 человек, и из этой суммы они потратили 1,1 млрд грн – в основном на одежду для взрослых и детей, а также обувь.

  • 24 ноября Кабмин начал выплату 1000 грн "зимней поддержки" тем, кто ее заказал в первый день работы программы.
  • Как и в предыдущий раз, "зимняя поддержка" сталкивается с критикой о целесообразности программы.
