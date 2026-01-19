Українці витратили понад 11 млрд грн "зимової підтримки", 80% – на комунальні послуги
Кабінет міністрів підбив перші підсумки використання "зимової підтримки", яка передбачала надання 1000 грн одноразової допомоги усім, хто зареєструвався в програмі. За даними прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у 80% випадків гроші спрямували на оплату комунальних послуг.
Програмою скористалися 17,8 мільйона українців, включно з 3,5 мільйона дітей.
Загальна сума витрат станом на 19 січня становила 11,3 млрд грн.
"Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг – це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій – продукти, ліки, а також донати на Сили оборони України", – йдеться в повідомленні Свириденко в соцмережах.
Ще тривають виплати у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення. Їх уже отримали 374 367 людей, і з цієї суми вони витратили 1,1 млрд грн – переважно на одяг для дорослих і дітей, а також взуття.
- 24 листопада Кабмін почав виплату 1000 грн "зимової підтримки" тим, хто її замовив у перший день роботи програми.
- Як і попереднього разу, "зимова підтримка" стикається з критикою щодо доцільності програми.
