На "зимнюю тысячу" в 2025 году подали на 3,6 млн больше заявок, чем в прошлом году

Всем, кто подавал заявки на "Зимнюю поддержку" через Дію, уже начислили средства, заявило Минсоцполитики

Фото пресс-службы НБУ

Заявки на получение 1000 помощи от государства в рамках программы "Зимняя поддержка" подали 18 млн украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В 2024 году заявки подало 14,4 млн граждан.

В этом году 14,3 млн заявок было оформлено онлайн через приложение "Дія", среди них 3,3 млн заявок на детей. Министерство отметило, что по ним всем помощь уже начислена.

Еще 1,9 млн заявок было подано через Укрпочта, из них 124 тыс. на детей. Выплаты по ним еще продолжаются. Те, кто подал заявку с 16 декабря, начнут получать помощь в начале января. Также почти 2 млн человек, которые получают пенсии и соцвыплаты через Укрпочту, получили "зимнюю тысячу" на вместе с регулярными выплатами.

Средства, полученные на карту "Национальный кэшбек" через Дію, можно потратить до 30 июня 2026 года, а полученные через Укрпочту – до конца февраля.