США начнут погашать долг перед ООН, который уже достиг нескольких миллиардов долларов

США в течение нескольких недель планируют внести первый платеж для погашения задолженности перед Организацией Объединенных Наций (ООН). Об этом агентству Reuters сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Волтц.

"Вы, безусловно, увидите начальный транш очень скоро. Это будет существенный... авансовый платеж в счет наших ежегодных взносов. Я не считаю, что окончательная сумма уже определена, но это произойдет в течение нескольких недель", – заявил посол.

По данным чиновников ООН, по состоянию на начало февраля более 95% задолженности по регулярному бюджету ООН приходится на Соединенные Штаты – $2,19 млрд. Кроме того, США задолжали еще $2,4 млрд за текущие и прошлые миротворческие миссии и $43,6 млн на финансирование трибуналов ООН.

По данным ООН, США не уплатили взнос в регулярный бюджет в 2025 году и задолжали за это $827 млн, а также $767 млн за 2026 год.

3 февраля президент США Дональд Трамп подписал закон о расходах, который предусматривает $3,1 млрд на уплату взносов США в ООН и другие международные организации.

Волтц на вопрос, пойдут ли средства, о которых он говорил, на погашение взносов за прошлый год, на 2026 год или на оба периода, дипломат ответил: "В целом – на покрытие задолженности, а также как признание некоторых реформ, которые мы уже увидели".

В то же время он отметил необходимость реформирования организации, в частности, сокращение дублирования функций.

"Бюрократия ООН слишком разрослась и должна стать значительно более эффективной и результативной", – заявил он.

Волтц также объяснил задолженность США по миротворческим операциям "законодательным разрывом" между суммами, которые начисляет ООН, и тем, что позволяет платить американское законодательство.