"Грязный развод". США вышли из ВОЗ, оставив долг в $260 млн

США были крупнейшим донором ВОЗ, однако заявили о прекращении финансирования организации

Фото: depositphotos.com

США официально вышли из Всемирной организации здравоохранения 22 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социальных служб США.

"Этот шаг является ответом на провалы ВОЗ во время пандемии COVID-19 и направлен на исправление вреда, нанесенного этими провалами американскому народу. [...] Хотя Соединенные Штаты были одним из основателей и крупнейшим финансовым донором ВОЗ, организация преследовала политизированную, бюрократическую повестку дня, управляемую странами, враждебными к американским интересам", – говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что все финансирование инициатив ВОЗ со стороны США прекратилось.

Как сообщило Bloomberg, по подсчетам ВОЗ по состоянию на январь 2025 года сумма долга США составляла около $260 млн.

Согласно резолюции Конгресса 1948 года, для выхода из организации требуется заблаговременное предупреждение за год и отсутствие долгов, и это подтвердили в ВОЗ, отметило агентство. Однако высокопоставленный чиновник Министерства здравоохранения и социальных служб США во время разговора с журналистами утверждал, что в законодательстве нет требования платить долг перед выходом из агентства.

Лоуренс Гостин, директор Центра сотрудничества с ВОЗ по вопросам национального и глобального права в сфере здравоохранения при Джорджтаунском университете, назвал процесс "очень грязным разводом".

Агентство отметило, что в 2022 и 2023 годах США внесли в ВОЗ почти $1,3 млрд и без американских взносов работа организации по сдерживанию таких заболеваний, как ВИЧ, полиомиелит и Эбола, оказалась под угрозой.

В мае ВОЗ планирует обсудить правовые варианты погашения долга США. Но, по словам Гостина, у организации нет полномочий обеспечить соблюдение этих требований. Из-за неоплаченного долга ВОЗ может утверждать, что США все еще являются ее членом, хотя и неактивным.

По словам чиновника американского Министерства здравоохранения, сегодня нет никаких планов по повторному вступлению в ВОЗ, ни сейчас, ни в будущем.

Reuters сообщило, что представитель Госдепартамента США в электронном письме, комментируя заявления о долге США, ответил: "Американский народ заплатил более чем достаточно". Чиновник Госдепа возразил, что устав содержит условие о том, что любой платеж должен быть осуществлен до выхода из ВОЗ.