К концу февраля 2026 года украинцы потеряют еще один привычный финтех-инструмент: Revolut окончательно прекращает обслуживание резидентов Украины. Это лишь очередной эпизод в долгой истории ограничений, с которыми сталкиваются украинцы в глобальных платежных сервисах.

Почему международные платежные гиганты не спешат возвращаться или полноценно заходить в Украину? Кто из них все еще работает, кто ушел, а кто так и остался "на пороге"? Как эта финтех-изоляция влияет на бизнес, фрилансеров и экономику? И какие альтернативы можно найти – в тексте LIGA.net.