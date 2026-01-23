Розбір
Фінтех-ізоляція. Які міжнародні платіжні сервіси доступні для українців та які альтернативи
Анастасія Іщенко
Редакторка розділу "Фінанси" LIGA.net
До кінця лютого 2026 року українці втратять ще один звичний фінтех‑інструмент: Revolut остаточно припиняє обслуговування резидентів України. Це лише черговий епізод у довгій історії обмежень, з якими стикаються українці у глобальних платіжних сервісах.
Чому міжнародні платіжні гіганти не поспішають повертатися або повноцінно заходити в Україну? Хто з них усе ще працює, хто пішов, а хто так і залишився "на порозі"? Як ця фінтех‑ізоляція впливає на бізнес, фрилансерів та економіку? Та які можна знайти альтернативи – у тексті LIGA.net.
