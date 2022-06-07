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НБУ показал первую после 24 февраля памятную монету на военную тематику – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 15:10
НБУ показал первую после 24 февраля памятную монету на военную тематику – фото - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины планирует в конце июня выпустить в обращение первую памятную монету на военную тематику после полномасштабного вторжения России. На ней хотят изобразить единение украинского народа и стран-партнеров, которые помогают Украине больше всего, рассказал в интервью LIGA.net заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

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По его словам, на лицевой стороне памятной монеты будет изображен эскиз "Единство – сила" от художницы Алины Малюты, а на реверсе – эскиз "Помощь стран-партнеров" художника Сергея Топкина. Их избрали по результатам конкурса художников НБУ.

"Эти эскизы наши скульпторы уже доработали, и Банкнотно-монетный двор НБУ уже готовится воплощать их в реальную монету. Планируется, что она появится в обращении в конце июня", — рассказал Шабан.

НБУ показал первую после 24 февраля памятную монету на военную тематику – фото

Среди планов – монета, посвященная украинской народной песне "Ой, у лузі червона калина"; продолжение серии монет, посвященных родам войск ВСУ; и новая серия монет с изображением городов, громад и городков, которые противостояли и противостоят российской агрессии.

Как отметил заместитель главы НБУ, в настоящее время интернет-магазин нумизматической продукции Нацбанка не работает. Реализовывать монеты там планируют через банки-дистрибьюторы, которые сейчас работают над созданием собственных онлайн-ресурсов по продаже коллекционных монет.

Читайте полный текст интервью с Алексеем Шабаном

Андрей Водяный
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война НБУ монеты
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