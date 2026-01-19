Цены на золото и серебро обновили рекорды после заявлений Трампа о Гренландии
Цены на золото и серебро снова обновили рекорды роста из-за заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии. Об этом сообщило Bloomberg.
Спотовая цена на золото выросла на 1,6% – до $4670,47 за унцию, перед этим достигнув пика в $4690,59.
Серебро выросло на 3,4% – до $93,1755, максимум составлял $94,1213.
Агентство отметило, что многие аналитики ожидают, что рост цен на золото и серебро продолжится. Citigroup Inc. на прошлой неделе прогнозировала, что цена на золото достигнет $5000 за унцию в течение трех месяцев, а на серебро – $100.
"Геополитические риски продолжают расти. Новая неопределенность в торговле подрывает перспективы роста, а внешняя политика США подрывает доверие к доллару США. Это идеальное сочетание для золота и серебра", – заявил аналитик Capital.com Inc. в Мельбурне Кайл Родда.
- 17 января Трамп объявил о введении пошлин против американских союзников через Гренландию. С 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% пошлиной на все товары, которые направляются в США. 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%.
- Депутаты Европарламента готовы остановить процесс утверждения торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
- ЕС рассматривает введение масштабных торговых мер против США, в частности тарифы на сумму до 93 млрд евро, сообщило Politico.
