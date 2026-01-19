Цены на золото и серебро обновили рекорды после заявлений Трампа о Гренландии

Спотовая цена на золото выросла на 1,6%, цена на серебро – на 3,4%

Фото: EPA / TOLGA AKMEN

Цены на золото и серебро снова обновили рекорды роста из-за заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии. Об этом сообщило Bloomberg.

Спотовая цена на золото выросла на 1,6% – до $4670,47 за унцию, перед этим достигнув пика в $4690,59.

Динамика цен на золото (Инфографика Bloomberg)

Серебро выросло на 3,4% – до $93,1755, максимум составлял $94,1213.

Агентство отметило, что многие аналитики ожидают, что рост цен на золото и серебро продолжится. Citigroup Inc. на прошлой неделе прогнозировала, что цена на золото достигнет $5000 за унцию в течение трех месяцев, а на серебро – $100.

"Геополитические риски продолжают расти. Новая неопределенность в торговле подрывает перспективы роста, а внешняя политика США подрывает доверие к доллару США. Это идеальное сочетание для золота и серебра", – заявил аналитик Capital.com Inc. в Мельбурне Кайл Родда.

