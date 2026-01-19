Ціни на золото та срібло оновили рекорди після заяв Трампа щодо Гренландії

Спотова ціна на золото зросла на 1,6%, ціна на срібло – на 3,4%

Фото: EPA / TOLGA AKMEN

Ціни на золото та срібло знову оновили рекорди зростання через заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомило Bloomberg.

Спотова ціна на золото зросла на 1,6% – до $4670,47 за унцію, перед цим досягнувши піка в $4690,59.

Динаміка цін на золото (Інфографіка Bloomberg)

Срібло зросло на 3,4% – до $93,1755, максимум становив $94,1213.

Агентство зазначило, що багато аналітиків очікують, що зростання цін на золото та срібло продовжиться. Citigroup Inc. минулого тижня прогнозувала, що ціна на золото досягне $5000 за унцію протягом трьох місяців, а на срібло – $100.

"Геополітичні ризики продовжують зростати. Нова невизначеність у торгівлі підриває перспективи зростання, а зовнішня політика США підриває довіру до долара США. Це ідеальне поєднання для золота та срібла", – заявив аналітик Capital.com Inc. у Мельбурні Кайл Родда.

Читайте також Битва за Гренландію – останній шанс Європи стати архітектором нового світопорядку