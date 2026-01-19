Ціни на золото та срібло оновили рекорди після заяв Трампа щодо Гренландії
Ціни на золото та срібло знову оновили рекорди зростання через заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомило Bloomberg.
Спотова ціна на золото зросла на 1,6% – до $4670,47 за унцію, перед цим досягнувши піка в $4690,59.
Срібло зросло на 3,4% – до $93,1755, максимум становив $94,1213.
Агентство зазначило, що багато аналітиків очікують, що зростання цін на золото та срібло продовжиться. Citigroup Inc. минулого тижня прогнозувала, що ціна на золото досягне $5000 за унцію протягом трьох місяців, а на срібло – $100.
"Геополітичні ризики продовжують зростати. Нова невизначеність у торгівлі підриває перспективи зростання, а зовнішня політика США підриває довіру до долара США. Це ідеальне поєднання для золота та срібла", – заявив аналітик Capital.com Inc. у Мельбурні Кайл Родда.
- 17 січня Трамп оголосив про запровадження мит проти американських союзників через Гренландію. З 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться 10% митом на всі товари, які надсилаються до США. 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%.
- Депутати Європарламенту готові зупинити процес затвердження торговельної угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами.
- ЄС розглядає запровадження масштабних торговельних заходів проти США, включно з тарифами на суму до 93 млрд євро, повідомило Politico.
Коментарі (0)