Ціни на золото та срібло знову оновили рекорди зростання через заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомило Bloomberg.

Спотова ціна на золото зросла на 1,6% – до $4670,47 за унцію, перед цим досягнувши піка в $4690,59.

Ціни на золото та срібло оновили рекорди після заяв Трампа щодо Гренландії
Динаміка цін на золото (Інфографіка Bloomberg)
Срібло зросло на 3,4% – до $93,1755, максимум становив $94,1213.

Агентство зазначило, що багато аналітиків очікують, що зростання цін на золото та срібло продовжиться. Citigroup Inc. минулого тижня прогнозувала, що ціна на золото досягне $5000 за унцію протягом трьох місяців, а на срібло – $100.

"Геополітичні ризики продовжують зростати. Нова невизначеність у торгівлі підриває перспективи зростання, а зовнішня політика США підриває довіру до долара США. Це ідеальне поєднання для золота та срібла", – заявив аналітик Capital.com Inc. у Мельбурні Кайл Родда.

  • 17 січня Трамп оголосив про запровадження мит проти американських союзників через Гренландію. З 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія обкладатимуться 10% митом на всі товари, які надсилаються до США. 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%.
  • Депутати Європарламенту готові зупинити процес затвердження торговельної угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами.
  • ЄС розглядає запровадження масштабних торговельних заходів проти США, включно з тарифами на суму до 93 млрд євро, повідомило Politico.
