Ученые опровергли Трампа: другие страны не платят за пошлины, 96% бремени ложится на США

Иностранные экспортеры из-за тарифов начали поставлять в США меньше, но не дешевле

Фото: EPA / Yuri Gripas

Кильский институт мировой экономики считает, что таможенная политика Дональда Трампа на практике бьет по американской экономике. По его подсчетам, иностранные экспортеры взяли на себя лишь около 4% тарифного бремени, тогда как остальные 96% легло на американских импортеров и потребителей.

Опубликованный в понедельник отчет Кильского института базируется на анализе более 25,6 млн транзакций общей стоимостью почти $4 триллиона, которые взяли у поставщика торговой информации Panjiva. Для каждой партии фиксировали дату прибытия, код товара, вес, количество и задекларированную таможенную стоимость

Чтобы измерить цены, ученые рассчитали удельную стоимость – цену за килограмм веса для каждой конкретной пары "товар-страна" на определенную дату. Это позволило отслеживать, меняли ли иностранные экспортеры цену на свой товар, когда на него накладывалась американская пошлина.

Исходя из этого, они определили коэффициент эластичности цен на уровне -0,039.

Это означает, что после введения пошлин иностранные продавцы снизили свою отпускную цену лишь на 3,9% от суммы пошлины, чтобы оставаться конкурентными. Остальные 96% стоимости пошлины просто добавилась к цене товара, которую платит американский импортер, а затем и потребитель.

Чтобы подтвердить правильность расчетов, исследователи отдельно изучили "шоковые" случаи с Бразилией и Индией, против которых вводились пошлины в размере 50%. Анализ показал, что иностранные поставщики не уменьшили цены, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

Если бы экспортеры действительно "поглотили" пошлины, цены на их товары в США должны были бы упасть относительно других рынков – но этого не произошло.

"Мы сравнили индийский экспорт в США с поставками в Европу и Канаду и увидели четкую закономерность. И стоимость, и объемы экспорта в США резко сократились – до минус 24%. Но цены за единицу продукции остались неизменными. Индия поставляла меньше, но не дешевле", – пояснил Юлиан Гинц, директор по исследованиям Кильского института и один из авторов работы.

"Утверждение, что эти пошлины платят другие страны, – миф. Данные показывают обратное: счет оплачивают американцы", – подчеркнул он.

По оценке Кильского института, в долгосрочной перспективе пошлины вредят всем: в США вырастут цены на импорт, а страны-экспортеры будут продавать в США меньше и будут вынуждены искать новые рынки.