Нацбанк выпустил монету 10 грн, посвященную Силам поддержки ВСУ – фото

Национальный банк 19 мая ввел в обращение новую оборотную памятную монету с изображением военной символики. Монета номиналом 10 грн посвящена Силам поддержки Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

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Представили монету глава НБУ Андрей Пышный совместно с командующим Силами поддержки ВСУ бригадным генералом Дмитрием Герегой.

Новая монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом". Она идентична обычной 10-гривневой монете образца 2018 года.

Пышный отметил, что НБУ планирует и дальше несколько раз в год выпускать оборотные памятные монеты, которые будут ежедневно напоминать украинцам о героизме и подвигах военнослужащих. Так, в этом году должны появиться еще две похожие оборотные памятные монеты, посвященные ВСУ.

Как и все другие оборотные монеты, монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей. Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

Монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 млн штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Группа монеты – рифленая.

Часть тиража монеты будет сформирована в специально оформленные ролики на 25 монет. Их будут реализовывать с 25 мая 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк) как сувенирную продукцию.