UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк выпустил монету 10 грн, посвященную Силам поддержки ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 17:15
Нацбанк выпустил монету 10 грн, посвященную Силам поддержки ВСУ – фото - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк 19 мая ввел в обращение новую оборотную памятную монету с изображением военной символики. Монета номиналом 10 грн посвящена Силам поддержки Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Представили монету глава НБУ Андрей Пышный совместно с командующим Силами поддержки ВСУ бригадным генералом Дмитрием Герегой.

Новая монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом". Она идентична обычной 10-гривневой монете образца 2018 года.

Пышный отметил, что НБУ планирует и дальше несколько раз в год выпускать оборотные памятные монеты, которые будут ежедневно напоминать украинцам о героизме и подвигах военнослужащих. Так, в этом году должны появиться еще две похожие оборотные памятные монеты, посвященные ВСУ.

Как и все другие оборотные монеты, монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей. Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.

Монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 млн штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Группа монеты – рифленая.

Часть тиража монеты будет сформирована в специально оформленные ролики на 25 монет. Их будут реализовывать с 25 мая 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк,  Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк) как сувенирную продукцию.

Вера Касиян
памятная монетаВСУНБУмонета
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 