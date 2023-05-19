Нацбанк выпустил монету 10 грн, посвященную Силам поддержки ВСУ – фото
Национальный банк 19 мая ввел в обращение новую оборотную памятную монету с изображением военной символики. Монета номиналом 10 грн посвящена Силам поддержки Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба НБУ.
Представили монету глава НБУ Андрей Пышный совместно с командующим Силами поддержки ВСУ бригадным генералом Дмитрием Герегой.
Новая монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом". Она идентична обычной 10-гривневой монете образца 2018 года.
Пышный отметил, что НБУ планирует и дальше несколько раз в год выпускать оборотные памятные монеты, которые будут ежедневно напоминать украинцам о героизме и подвигах военнослужащих. Так, в этом году должны появиться еще две похожие оборотные памятные монеты, посвященные ВСУ.
Как и все другие оборотные монеты, монета "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины" обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей. Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться.
Часть тиража монеты будет сформирована в специально оформленные ролики на 25 монет. Их будут реализовывать с 25 мая 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк) как сувенирную продукцию.
- 11 июля 2022 года НБУ ввел в обращение памятные монеты "В единстве – сила", посвященные международной поддержке Украины в войне против РФ.
- 25 июля 2022 НБУ решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 грн во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.
- В октябре НБУ выпустил в обращение 10 миллионов новых 10-гривневых монет, посвященных теробороне.
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