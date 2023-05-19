RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нацбанк випустив монету 10 грн, присвячену Силам підтримки ЗСУ – фото

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 17:15
Нацбанк випустив монету 10 грн, присвячену Силам підтримки ЗСУ – фото - Фото
Фото: НБУ

Національний банк 19 травня ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету з зображенням військової символіки. Монета номіналом 10 грн присвячена Силам підтримки Збройних Сил України, повідомляє пресслужба НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Презентували монету голова НБУ Андрій Пишний спільно з командувачем Силами підтримки ЗСУ бригадним генералом Дмитром Герегою.

Нова монета продовжує серію "Збройні Сили України". На реверсі монети зображені емблема і гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч". Вона ідентична звичайній 10-гривневій монеті зразка 2018 року.

Пишний зазначив, що НБУ планує і надалі кілька разів на рік випускати обігові пам’ятні монети, які щодня нагадуватимуть українцям про героїзм і подвиги військовослужбовців. Так, цього року має з’явитися ще дві подібні обігові пам'ятні монети, присвячені ЗСУ.

Як і всі інші обігові монети, монета "Сили підтримки Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів. Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Монету "Сили підтримки Збройних Сил України" номіналом 10 грн виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 млн штук (зокрема 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Гурт монети – рифлений.

Частина тиражу монети буде сформована в спеціально оформлені ролики. Їх реалізовуватимуть з 25 травня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (Укргазбанк,  Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк) як сувенірну продукцію.

Віра Касіян
зсуНБУмонетапам'ятна монета
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 