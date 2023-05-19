Нацбанк випустив монету 10 грн, присвячену Силам підтримки ЗСУ – фото

Національний банк 19 травня ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету з зображенням військової символіки. Монета номіналом 10 грн присвячена Силам підтримки Збройних Сил України, повідомляє пресслужба НБУ.

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Презентували монету голова НБУ Андрій Пишний спільно з командувачем Силами підтримки ЗСУ бригадним генералом Дмитром Герегою.

Нова монета продовжує серію "Збройні Сили України". На реверсі монети зображені емблема і гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч". Вона ідентична звичайній 10-гривневій монеті зразка 2018 року.

Пишний зазначив, що НБУ планує і надалі кілька разів на рік випускати обігові пам’ятні монети, які щодня нагадуватимуть українцям про героїзм і подвиги військовослужбовців. Так, цього року має з’явитися ще дві подібні обігові пам'ятні монети, присвячені ЗСУ.

Як і всі інші обігові монети, монета "Сили підтримки Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів. Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Монету "Сили підтримки Збройних Сил України" номіналом 10 грн виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 млн штук (зокрема 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Гурт монети – рифлений.

Частина тиражу монети буде сформована в спеціально оформлені ролики. Їх реалізовуватимуть з 25 травня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк) як сувенірну продукцію.