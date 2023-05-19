Нацбанк випустив монету 10 грн, присвячену Силам підтримки ЗСУ – фото
Національний банк 19 травня ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету з зображенням військової символіки. Монета номіналом 10 грн присвячена Силам підтримки Збройних Сил України, повідомляє пресслужба НБУ.
Презентували монету голова НБУ Андрій Пишний спільно з командувачем Силами підтримки ЗСУ бригадним генералом Дмитром Герегою.
Нова монета продовжує серію "Збройні Сили України". На реверсі монети зображені емблема і гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч". Вона ідентична звичайній 10-гривневій монеті зразка 2018 року.
Пишний зазначив, що НБУ планує і надалі кілька разів на рік випускати обігові пам’ятні монети, які щодня нагадуватимуть українцям про героїзм і подвиги військовослужбовців. Так, цього року має з’явитися ще дві подібні обігові пам'ятні монети, присвячені ЗСУ.
Як і всі інші обігові монети, монета "Сили підтримки Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів. Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.
Частина тиражу монети буде сформована в спеціально оформлені ролики. Їх реалізовуватимуть з 25 травня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк) як сувенірну продукцію.
- 11 липня 2022 року НБУ ввів у обіг пам'ятні монети "В єдності – сила", присвячені міжнародній підтримці України у війні проти РФ.
- 25 липня 2022 року НБУ вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні Сили України" номіналом 10 грн під час готівкових розрахунків як обігові монети.
- У жовтні НБУ випустив в обіг 10 мільйонів нових 10-гривневих монет, присвячених теробороні.
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