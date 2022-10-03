НБУ выпустил в оборот 10 миллионов новых 10-гривневых монет. Посвящены теробороне

Национальный банк Украины выпустил в оборот 10 миллионов памятных монет номиналом 10 гривен "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На реверсе монеты изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, а также логотип и лозунг Сил территориальной обороны ВСУ: "Готовы к сопротивлению". Аверс монеты – идентичен с аверсом обычной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.

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В Нацбанке подчеркивают, что реализация основного тиража новых монет как нумизматической продукции банками-дистрибуторами осуществляться не будет. Национальный банк будет передавать памятные монеты банкам для дальнейшей выдачи клиентам в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен.

"Таким образом, постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн таких памятных монет. Так что вам может повезти, и вы получите ее при расчетах в торговой сети", — утверждают в НБУ.

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 40 монет. Они будут реализовываться банками-дистрибуторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк) как сувенирная продукция. Тираж роликов – 12 500 штук.

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Роман Бриль

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