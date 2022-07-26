Украинцы выбрали лучшую монету 2021 года — фото

По результатам открытого голосования за лучшую монету 2021 победила памятная монета номиналом 5 гривен "К 30-летию независимости Украины". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Монета стала лучшей в таких номинациях как Лучшее раскрытие темы, Лучшее художественное решение, Самая популярная монета.

"Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображение цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК", – говорится в описании монеты.

Нацбанк решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.

Наталия Софиенко

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