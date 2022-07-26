Украинцы выбрали лучшую монету 2021 года — фото
26.07.2022, 11:00
Фото сайт НБУ
По результатам открытого голосования за лучшую монету 2021 победила памятная монета номиналом 5 гривен "К 30-летию независимости Украины". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Монета стала лучшей в таких номинациях как Лучшее раскрытие темы, Лучшее художественное решение, Самая популярная монета.
"Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображение цветной вышитой ленты, символизирующей код нации и напоминающей ДНК", – говорится в описании монеты.
- Нацбанк решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.
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