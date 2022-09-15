Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: как выглядит

15 сентября Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Владимирский собор в Киеве". Монета продолжает серию "Достопримечательности архитектуры Украины", сообщает НБУ в Telegram.

"Монета посвящена одной из архитектурных жемчужин Киева — Владимирскому собору. Построенный в неовизантийском стиле, он привлекает внимание как своей историей, так и внутренней росписью — настоящим шедевром искусства", — говорится в сообщении.

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Автор дизайна монеты киевская художница, искусствовед Мария Скобликова. Это уже десятая памятная монета, исполненная дизайном этого автора.

На аверсе монеты на орнаментальном фоне изображен главный фасад Владимирского собора (использована цветная печать — тампопечать). На реверсе – фрагмент орнамента арки боковой двери собора, выполненный барельефом, под которым годы его строительства: 1862 – 1882.

Монеты изготовлены из нейзильбера номиналом 5 гривен. Тираж – 35 000 штук (в том числе 10 000 штук в сувенирной упаковке). Стоимость – 107 грн (в сувенирной упаковке – 173 грн).

Наталія Софієнко

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