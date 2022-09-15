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Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: как выглядит

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 13:25
Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: как выглядит - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

15 сентября Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Владимирский собор в Киеве". Монета продолжает серию "Достопримечательности архитектуры Украины", сообщает НБУ в Telegram.

"Монета посвящена одной из архитектурных жемчужин Киева — Владимирскому собору. Построенный в неовизантийском стиле, он привлекает внимание как своей историей, так и внутренней росписью — настоящим шедевром искусства", — говорится в сообщении.

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Автор дизайна монеты киевская художница, искусствовед Мария Скобликова. Это уже десятая памятная монета, исполненная дизайном этого автора.

Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету: как выглядит

На аверсе монеты на орнаментальном фоне изображен главный фасад Владимирского собора (использована цветная печать — тампопечать). На реверсе – фрагмент орнамента арки боковой двери собора, выполненный барельефом, под которым годы его строительства: 1862 – 1882.

Монеты изготовлены из нейзильбера номиналом 5 гривен. Тираж – 35 000 штук (в том числе 10 000 штук в сувенирной упаковке). Стоимость – 107 грн (в сувенирной упаковке – 173 грн).

Наталія Софієнко
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памятная монета нацбанк
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