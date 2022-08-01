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Помощь от 10 копеек: НБУ просит украинцев сдавать ненужную мелочь на поддержку ВСУ

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01.08.2022, 11:48
Помощь от 10 копеек: НБУ просит украинцев сдавать ненужную мелочь на поддержку ВСУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины в рамках благотворительной акции "Смелая гривня" в течение следующих трех месяцев будет проводить сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривень. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении НБУ.    

В настоящее время в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. Значительное количество разменных монет, в том числе монеты номиналом 10 коп. (28,5% от общего количества монет в обращении) и 50 коп. (9,3% от общего количества) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах.

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С 1 августа по 31 октября 2022 года каждый украинец сможет присоединиться к акции, собрать монеты и принести их в отделения Ощадбанка или ПУМБ во всех регионах страны, где работают эти банки. 

В НБУ подсчитали, что 5 млрд грн в монетах – это около 70 современных беспилотников Bayraktar или 25 реактивных артиллерийских систем залпового огня HIMARS, или 50 танков Т-90, или 150 машин боевой пехоты. 

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Роман Брыль
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Bayraktar нацбанк ВСУ монеты HIMARS благотворительная акция Смелая гривня
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