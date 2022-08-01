Помощь от 10 копеек: НБУ просит украинцев сдавать ненужную мелочь на поддержку ВСУ

Национальный банк Украины в рамках благотворительной акции "Смелая гривня" в течение следующих трех месяцев будет проводить сбор монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривень. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении НБУ.

В настоящее время в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд грн. Значительное количество разменных монет, в том числе монеты номиналом 10 коп. (28,5% от общего количества монет в обращении) и 50 коп. (9,3% от общего количества) часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежит в копилках или карманах.

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