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НБУ запретил обменникам выставлять табло с курсом валют

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 19:59
НБУ запретил обменникам выставлять табло с курсом валют - Фото
Фото: EPA

Национальный банк Украины ужесточил требования к пунктам обмена валют и запретил им размещать информацию о курсе валют вне касс учреждений, то есть на уличных табло. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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НБУ отмечает, что новые требования введены в связи с искусственным повышением курса валют в наличном сегменте рынка. По словам регулятора, пункты обмена фактически поддерживают практику "банкоматного туризма". 

Чтобы минимизировать спекуляции на валютном рынке, регулятор постановил, что информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате.

Кроме этого, она должна размещаться исключительно в кассах небанковских учреждений и структурных подразделений. Таким образом, запрещается осуществлять информирование о курсе валют вне касс, "привлекая к ним чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами". 

Во-вторых, пункты обмена ​​обязаны предоставлять информацию в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валютах. 

В третьих, небанковские пункты обмена иностранных валют в период действия военного положение должны вести обязательное видеонаблюдение. Также центробанк пересмотрит технические требования к кассам. 

В-четвертых, НБУ усиливает контроль за осуществлением покупки и продажи валют исключительно с применением регистраторов расчетных операций (РРО). Информация должна передаваться в Нацбанк. Регулятор отмечает, что обменники отчасти уклоняются и практически не платят налог на прибыль.

Нацбанк сообщает, что уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок.

В первом полугодии средняя сумма налога на прибыль из одного подразделения такого учреждения составила 165 грн в месяц, сообщает НБУ.

Эти изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день практически не зафиксировано ими злоупотреблений. 

  • С 27 июля банки могут продавать населению больше наличной валюты за счет половины купленной безналичной с 13 апреля 2022 года.

Читайте также: Курс подняли, ограничения усилили, учетную оставили. Что несут в себе эти изменения от НБУ

Наталия Фреик
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