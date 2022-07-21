День больших перемен и громких заявлений от Национального банка Украины. Регулятор поднял официальный курс до 36,57 грн/$, изменил и добавил ряд ограничений по карточным расчетам за границей, предоставил неутешительные прогнозы и решил не менять учетную ставку.

Изменения курса и ограничений несут в себе как позитив — сохранение резервов, так и негатив — инфляцию. Банки быстро отреагировали: некоторые наличные курсы за несколько часов подскочили на 1–1,5 грн. В то же время эффект от введения полтора месяца назад высокой учетной ставки пока не ощущается (поэтому в НБУ готовы применить "дополнительный арсенал").

LIGA.net расскажет, какие ожидания ухудшились, что за изменения ввел Нацбанк и какие будут их последствия.

Фиксированный курс повысить

Валютные изменения НБУ объявил еще с утра — не дожидаясь пресс-брифинга по монетарной политике. Они затронули официальный курс гривни к доллару и правила карточных расчетов за границей.

Официальный фиксированный курс гривни по отношению к доллару вырос до 36,57 грн/$. До этого курс был зафиксирован в феврале на уровне 29,25 грн/$. То есть курс остался фиксированным, но вырос на 25%.

"Механизм фиксации курса остается стабилизатором экономики и сегодня", — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко. Фиксация обеспечила стабильную работу финансовой системы тогда и продолжит это сейчас.

Глава регулятора пояснил, что за пять месяцев с момента первой фиксации курса экономическая ситуация в стране и вне ее изменилась.

Население и бизнес больше не пребывают в шоковом состоянии, как это было вначале. Сейчас участники экономики руководствуются мотивом прибыли, сбережения и защиты доходов, что является плюсом. К тому же доллар как валюта сам по себе окреп (к евро, иене, фунту и пр. за этот период он вырос на 11%).

Идею отправить доллар в свободный полет в Нацбанке считают преждевременной, ведь участники экономики до сих пор находятся в условиях высокой неопределенности, а фиксированный курс — якорь и опора.

"Пока таких предпосылок нет, ведь валютный рынок до сих пор не способен на самосбалансирование", — рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий. Регулятор не желает, чтобы население и бизнес "ежедневно переживали из-за обменного курса".

Ограничения по реальным курсам сохраняются. Безналичная продажа и покупка банками по курсу, который не может отклоняться от фиксированного более чем на 1% (около 36,21–36,94 грн), а наличный — свободный рыночный курс.

"Не исключено, что колебания наличного курса продолжатся. Но никаких оснований для паники нет", — подчеркнул Гелетий. Для защиты от этого НБУ готов применять дополнительные меры.

Рост фиксированного курса повлияет на рост цен: в частности на импортируемые товары (которых треть в средней потребительской корзине). Импортеры будут больше тратить на покупку из-за границы, а экспортеры — больше получать в гривне (они тоже покупают и продают валюту за ±1% от фиксированного курса).

Это, по словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, прибавит 2–3% к инфляции. Наибольшую часть в этом росте займут цены на топливо.

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Ограничение изменить и усилить

С новым фиксированным курсом пришли новые ограничения. Цель — сбалансирование валютного рынка и минимизация расходов по международным резервам НБУ (который тот использовал на сбалансирование).

НБУ с 21 июля разрешил банкам продавать безналичную валюту, но только при одном условии — будущем размещении на депозите. Вклад должен быть минимум трехмесячным, без права досрочного расторжения, а максимальный лимит – эквивалент 50 000 грн (около $1350) в месяц.

Плюс для потребителей от этого нововведения состоит в том, что создается альтернатива инвестициям в наличную валюту — покупка валюты под валютные депозиты.

Чтобы уменьшить расходы из резервов, НБУ усилил ограничения для физических лиц по расчетам и переводам валюты за границей.

Во-первых, изменили лимит на снятие наличной валюты — с эквивалента 50 000 грн в месяц до 12 500 грн в неделю. То есть суммарный месячный предел не изменился, но появились недельные ограничения.

Во-вторых, втрое снизили лимит на карточные переводы граждан за границу с гривневых карт — с 100 000 грн до 30 000 грн.

В-третьих, установили новый лимит на расчеты за рубежом по гривневым картам со всех счетов в одном банке — до 100 000 грн в месяц.

"Все введенные с начала войны ограничения являются временными мерами", — подчеркнул Шевченко. Но они являются "одной из стен финансовой крепости", позволяющей экономике выстоять в условиях войны.

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На проблему, что последний лимит оставит волонтеров без возможности покупать необходимое за границей на большие суммы, глава НБУ подчеркнул, что еще в начале апреля регулятор разрешил физлицам перечислять эквивалент до 400 000 грн на покупку отдельных товаров. Речь о бронежилете, каске, шлемах, тепловизорах, БПЛА и т.д. В то же время НБУ не устанавливал никаких ограничений для благотворительных фондов и других юридических лиц, закупающих волонтерские товары.

По банкам: НБУ оставил за собой право изменять условия операций покупки валюты банками на собственные нужды. Также с 25 июля банкам больше не нужно разрешение на покупку у иностранных банков наличной гривни за безналичную валюту.

Последние изменения касаются алгоритма расчета валюты в резервах банков. Они вступят в силу с 1 августа и якобы заберут у банков возможность искусственного завышения стоимости резервов.

Учетную оставить

Уже после обеда на пресс-брифинге по монетарной политике регулятор объявил о сохранении учетной ставки на уровне 25%. Сохранение учетной на уровне 25% не стало новостью для рынка – такие ожидания были, например, у большинства респондентов опроса от ICU. В то же время прозвучало несколько удививших прогнозов.

Такая учетная должна продолжить увеличивать ставки доходностей на гривневые инвестиции и соответственно увеличивать цену гривни. С новыми ограничениями она будет снижать спрос на валюту, а международных резервов на уравновешивание спроса будут тратить меньше.

К этому НБУ принуждает инфляция под 21,5%, которая в конце года превысит 30%. Последняя цифра новая и неприятно удивила (ранее ожидалось 25%). В 2023-м рост цен замедлится до 20,7%, в 2024-м — до 9,4%, и только в 2025 году предполагается ее возврат до 5% — целевого показателя.

НБУ еще раз призвал правительство снизить финансирование бюджета от эмиссии гривни. Из всей "разрешенной печати" в 400 млрд уже "напечатано" 225 млрд грн (около 45 млрд в месяц). Только если НБУ будет дальше "печатать" около 30 млрд грн в месяц, там считают, что ситуация с монетарной инфляцией может оставаться контролируемой.

В текущей инфляции в 21,5% монетарная инфляция (когда цены растут из-за печати денег) уже занимает свою долю. В прогнозе инфляции уже заложена сумма "разрешенной печати". Однако инфляция может быть еще больше 30%, если напечатается больше оговоренного.

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Что касается развития украинской экономики, то ожидается, что в этом году она сократится на треть. В 2023-2024 годах (при условии разблокирования черноморских портов) она вернется к росту.

Международные резервы сократятся с текущих $23 млрд на конец года до $21 млрд. В следующем году они, по среднему прогнозу НБУ, будут колебаться на таком уровне.

Также сюрпризом для рынка стало то, сколько регулятор будет сохранять рекордной учетную ставку.

Ее сокращение ожидалось в конце этого года. Но сейчас при нейтральном сценарии Нацбанк планирует сохранять учетную ставку на уровне 25% по меньшей мере до апреля 2024 года. При отрицательном — может увеличить и применить дополнительные меры.

По словам Николайчука, негативных факторов больше, чем положительных, поэтому такой сценарий действительно вероятен. Поэтому Шевченко отметил, что при необходимости готов использовать "дополнительный арсенал".

Делать выводы, произвела ли высокая учетная ставка полный эффект, рано. В мирное время первые последствия были видны за 2-4 месяца, а полный эффект — за 18 месяцев. С повышением учетной до 25% прошло всего полтора месяца.

В то же время кое-что уже видно. Например, в небольших банках, вынужденных отойти от ныне уже дорогих займов НБУ. Ряд "мальков" начали привлекать короткие средства у населения под 16-20% (но "депозитного бума" все равно не произошло).

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Эффекта, как признают в НБУ, маловато. Он тормозится не только в малое время, которое учетная ставка была высока, и новыми военными условиями. Медленная реакция Министерства финансов, только недавно поднявшая доходность по одному из выпусков облигаций, только замедляет эффект высокой учетной.

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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