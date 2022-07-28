Курс гривни может вернуться на довоенный, в НБУ назвали условие

После окончания войны курс гривни может вернуться на довоенные показатели – 28-29 грн/$. Об этом во время Валютного форума 2022 года заявил Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков Нацбанка Украины, передает Минфин.



"По одному из сценариев мы ожидаем, что после завершения войны будет большая помощь на восстановление Украины, которая будет поступать в иностранной валюте. Поэтому вполне возможна ревальвация курса", — отметил Алексей Лупин.

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Он рассказал, что аналогичная ситуация была в 2019 году, когда был приток валюты в страну, поскольку инвесторы-нерезиденты инвестировали в наши ОВГЗ. В данном же случае будет приток валюты на восстановление.

21 июля Национальный банк Украины впервые с начала войны сменил официальный курс гривни к доллару США. Теперь он установлен на уровне 36,5686 грн/$.

Наталия Софиенко

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