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Курс гривни может вернуться на довоенный, в НБУ назвали условие

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 12:21
Курс гривни может вернуться на довоенный, в НБУ назвали условие - Фото
Гривня (Фото - depositphotos.com)

После окончания войны курс гривни может вернуться на довоенные показатели – 28-29 грн/$. Об этом во время Валютного форума 2022 года заявил Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков Нацбанка Украины, передает Минфин.

"По одному из сценариев мы ожидаем, что после завершения войны будет большая помощь на восстановление Украины, которая будет поступать в иностранной валюте. Поэтому вполне возможна ревальвация курса", — отметил Алексей Лупин.

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Он рассказал, что аналогичная ситуация была в 2019 году, когда был приток валюты в страну, поскольку инвесторы-нерезиденты инвестировали в наши ОВГЗ. В данном же случае будет приток валюты на восстановление.

Наталия Софиенко
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