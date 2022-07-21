НБУ повысил официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$

Национальный банк Украины впервые с начала войны изменил официальный курс гривни к доллару США. С 09:00 четверга он установлен на уровне 36,5686 грн/$.

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"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны", — заявили в Нацбанке.

Изменение курса доллара не означает, что НБУ его отпустил. Официальный курс гривни к доллару США продолжает оставаться фиксированным.

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В НБУ заявили, что фиксация курса является "основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ".



"Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн/$ в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривни на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривни к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/$", — заявил глава НБУ В НБУ заявили, что фиксация курса является "основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ"."Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн/$ в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения в нашей и мировой экономике. В таких условиях официальный курс гривни на уровне 24 февраля уже не соответствует реалиям и постепенно теряет роль якоря для ожиданий. Учитывая это, Национальный банк осуществляет разовую коррекцию официального курса гривни к доллару США и фиксирует его на уровне 36,5686 грн/$", — заявил глава НБУ Кирилл Шевченко

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Условия для курса продаж и покупки валюты не изменились.



Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.



Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем. Условия для курса продаж и покупки валюты не изменились.Продажа и покупка валюты банками по заявкам клиентов в безналичном сегменте валютного рынка и дальше будет осуществляться по курсу, который не может более чем на 1% отклоняться от официального.Курс продажи валюты в наличном сегменте валютного рынка и дальше будет определяться спросом и предложением на нем.

Из-за российского вторжения Национальный банк с 24 февраля ввел ряд ограничений на валютном рынке, одно из ключевых — курс гривни по отношению к доллару США зафиксирован на уровне 29,25 грн/$.

14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению, однако они могли поднять цену максимум на 10% от официального курса, то есть не выше 32,18 грн/$.

С 21 мая НБУ больше не ограничивает курс продажи валют.

Андрей Водяный

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