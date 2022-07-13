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Евро упал по отношению к доллару. Украинцы переживают. Что происходит и чего еще ждать

Цей матеріал також доступний українською
Евро упал по отношению к доллару. Украинцы переживают. Что происходит и чего еще ждать

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
13.07.2022, 18:03

13 июля курс евро опустился на 0,4%, достигнув минимума с 2002 года в 0,9998 за $1 на финансовых рынках

Украинцы очень взволнованы. Украинцы переживают. Евро упал по отношению к доллару. Там паритет. Друг к другу. В последний раз такое было 22 года назад.

Забавно, но рядового украинца такая ситуация волнует гораздо больше, чем рядового немца. Там ведь динамика курсов валют волнует только профессиональных финансистов, а вот в Украине это как любовь к футболу. И украинцы могут переживать как за свою отечественную команду, так и смотреть за матчами Лиги Чемпионов.

Есть ли здесь измена

Во-первых, это не евро падает, это скорее укрепляется доллар. И не только по отношению к евро. Доллар в этом году укрепляется по отношению ко всем мировым валютам. И евро – здесь просто одно из немногих.

Почему доллар и евро достигли паритета

Первая и основная причина – рост ставок. Стоимости денег.

Федеральная резервная система США пошла на увеличение ставок в текущем году в ответ на инфляцию. Собственно, это единственный доступный сейчас для Центрального банка способ борьбы с инфляцией, достигшей сорокалетнего максимума.

И дальше работает стандартное правило: если в какой-нибудь стране ставки повышают, то привлекательность активов в этой стране, а значит и валюты этой страны, растет. ФРС уже резко поднимает ставки. Европейский Центробанк пока жалуется, разводит руками и только обещает это делать. Как результат — доллар укрепляется по отношению к евро.

Вторая причина – это проблемы уже в самой Европе.

Бизнес-модель главного локомотива ЕС – Германии – много лет строилась на том, что они получали дешевую энергию России и продавали дорогие товары в Китай. И это работало. Пока энергия была дешевой.

Расчет немцев в том, что Россия — это их сарай с дровами, не оправдался. И сейчас происходит мучительный переход, который уже привел к первому за много лет торговому дефициту в Германии.

Не помогает здесь и тот факт, что немцы закрыли свои атомные электростанции. Более того, еще меньше помогает тот факт, что с экспортом в Китай возникли проблемы. Ибо неожиданно китайцам не нравится то, что немцам не нравятся концлагеря уйгуров, и немцы об этом говорят в голос. А китайцы в ответ вводят ограничения.

Торговые проблемы не могли не сказаться на курсе. Хорошая новость для немецкого бизнеса такова, что ослабление евро будет поддерживать немецких экспортеров.

Третья причина усиления доллара – опасение рецессии. Сейчас все больше и больше людей закладывают вариант того, что мир или по крайней мере большая его часть войдет в рецессию. А это означает мировой финансовый кризис.

Что делают деньги, когда видят перспективу кризиса? Убегают в тихие гавани. В безопасные места. Уходят в надежность. А это, как ни странно, доллар. 

А что Украина?

А ничего. Разве что сейчас против нас играет фиксация курса гривны по отношению к доллару. Ибо в этот момент получается так, что официальная гривня усиливает свои позиции во время войны по отношению к евро, злотому и другим валютам. Что является удивительным фактом. Который совсем не поддерживает украинскую экономику. Хотя, может быть, и сдерживает определенные инфляционные процессы.

Что будет дальше в паре евро-доллар

Может быть все что угодно. Ибо курс этой пары спрогнозировать невозможно. Ибо все ваши прогнозы должны основываться на определенной информации.

Но эту информацию уже знают все в мире. А это значит, что оно уже повлияло на текущий курс валют. Здесь надо просто расслабиться и покупать попкорн. И понимать, что ничего экстремального не происходит. Потому что было время, когда этот курс вообще был $1,5 к евро. И текущие изменения ничто с предыдущими колебаниями. И они не завалили мир.

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Сергей Фурса курс валют гривня ФРС доллар евро курс евро
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