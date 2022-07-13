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Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года. Война в Украине – одна из причин

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 17:02
Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года. Война в Украине – одна из причин - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Курс евро опустился на 0,4% достигнув минимума с 2002 года в 0,9998 за $1 на финансовых рынках в среду, 13 июля. Об этом пишет агентство Bloomberg. 

Падение стоимости европейской валюты является результатом многочисленных факторов, включая войну в Украине, нарастающий энергетический кризис из-за сокращения поставок газа Россией, рост спроса на доллар, высокую инфляцией в еврозоне, объясняют в агентстве. 

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Евро является официальной валютой 19 стран с населением около 340 млн человек. С момента своего появления в 1999 году евро несколько раз переживал резкие колебания курса.  

В первые недели существования курс обвалился до 85 евроцентов за доллар, что вызвало вопросы о жизнеспособности новой валюты. Тогда первый президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Вим Дуйзенберг заявил, что обменный курс "не является самоцелью".  

В 2000 году ЕЦБ, совместно с центробанками США и Великобритании провели массированную интервенцию для повышения курса, который продолжал расти вплоть до 2008 года, достигнув отметки в 1,6 евро за $1. 

Евро снова ослаб, когда в 2008 году разразился мировой финансовый кризис, а затем вступил в период волатильности, вызванный европейским кризисом суверенного долга.  

Начиная с середины 2021 года, евро начал неуклонно снижаться к паритету к доллару. С начала 2022 года евро потерял 14% стоимости. 

Опрошенные агентством аналитики прогнозируют, что курс евро будет снижаться в среднесрочной перспективе и достигнет показателя в 0,95 евро за $1. 

Евро стал дешевле доллара впервые с 2002 года. Война в Украине – одна из причин

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Роман Брыль
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