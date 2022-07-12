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Курс евро и доллара сравнялся. Паритет зафиксирован впервые за 20 лет

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 13:53
Курс евро и доллара сравнялся. Паритет зафиксирован впервые за 20 лет - Фото
Фото: pixabay.com

Во вторник, 12 июля, на финансовых рынках впервые почти за 20 лет зафиксирован паритет евро и доллара, иными словами – обменный курс 1 к 1. Как сообщает Reuters, курс евро опустился до самого низкого уровня с декабря 2002 года – 1,00005 за доллар.

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В последние годы курс евро колебался на уровне 1,15–1,25 за доллар. С начала 2022 года котировки упали на 15%, но последовательное снижение курса евро началось еще раньше – в первой половине 2021 года.

Курс евро и доллара сравнялся. Паритет зафиксирован впервые за 20 лет

Причиной этого тренда стали ожидания рынка, что Федеральная резервная система США будет повышать процентные ставки быстрее и более радикально, чем это будет готов Европейский центральный банк. Так и произошло: ФРС начала повышать ставки в марте, а в июне 2022 года решилась увеличить базовую процентную ставку сразу на 0,75 п.п., что стало самым большим шагом повышения с 1994 года.

ЕЦБ только начинает отходить от нулевых процентных ставок.

Чем выше ставки – тем выше доходность государственных облигаций, а следовательно, решения ФРС способствуют более быстрому перетоку капиталов в долларовое пространство.

Другая причина паритета – последствия российско-украинской войны, которые сильнее ощущаются в Евросоюзе. На фоне газового кризиса значительно усилились опасения рецессии в ЕС.

Читайте также: Наличный курс доллара и евро в Украине 12 июля

Андрей Водяный
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