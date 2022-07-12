Доллар подорожал еще на 64 копейки и почти сравнялся с евро

Во вторник, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 64,4 коп. и составляет 35,93 грн. Курс продаж вырос на 53,8 коп. и составляет 37,01 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 37,12 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 37,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 37,8 коп. и составляет 36 грн. Средний курс продаж вырос на 30,3 коп. и составляет 37,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 37,2 грн. Для продажи минимальный курс – 35,2 грн, максимальный – 37,9 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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