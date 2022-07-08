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Обзор | Официальная инфляция — почти 22%. В этом году – без летней дефляции и дешевых овощей

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 20:00
Официальная инфляция — почти 22%. В этом году – без летней дефляции и дешевых овощей - Фото
Фото: depositphotos.com

Годовая инфляция достигла семилетнего максимума. Главные причины – дорогое горючее и овощи. В этом году летнего удешевления может не быть

Инфляция в июне достигла новых максимумов. По данным Госстата, помесячный рост цен нетипично для сезона ускорился, а годовая инфляция уже выше 20%, в последний раз так было в начале 2016 года. 

LIGA.net визуализировала цифры инфляции и объясняет, почему не будет сезонного удешевления продуктов, что будет дальше.

На 7-летних максимумах

По данным Государственной службы статистики, июньский показатель инфляции в годовом исчислении достиг 21,5%. На столько в среднем выросли цены на потребительскую корзину с июня 2021 года по июнь 2022-го.

По сравнению с майским показателем годовая инфляция ускорилась на 3,5 процентного пункта. Это наибольший помесячный рост годовой инфляции за последние годы.

Это высокие показатели. Схожие в последний раз фиксировались семь лет назад — в феврале 2016-го (32,7%). Тогда инфляция находилась на ниспадающем тренде, а сейчас наоборот – растет. То есть дальше возможна тенденция к продолжению роста.

Месячная инфляция составляет 3,1% — на столько цены в июне выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

Месячная динамика цен в июне необычна. С марта по май продолжался нисходящий тренд. Обычно летом фиксируется дефляция (падение цен), но в этот раз произошел рост на 0,4 п.п. до 3,1%.

В то же время, базовая инфляция (показатель, не учитывающий временные изменения цен) в июне составила 1,6% (помесячная). Аналогичный показатель с начала года – 11,4%.

Горючее и овощи – спонсоры инфляции

Украинскую инфляцию, как и мировую, продолжают толкать вверх две категории товаров — транспорт и продовольствие.

Больше всего за год подорожал транспорт — свыше 42% (за месяц — на 11,2%). Причина — рост цен на горючее и смазки (90,9%).

В то же время, транспортные услуги в среднем подорожали на 31,3%. Более всего подорожал пассажирский автотранспорт (36,5%), цены на железную дорогу выросли на 10,4%.

Продукты в целом за год уже подорожали на 27,7% (3,2% за месяц). Преимущественно благодаря ценам на овощи (+88,8%).

Наибольший помесячный рост цен показали яйца и сахар — на 17,2% и 10,9%. Подешевели в июне только фрукты (на 1,1%).

В то же время большинство категорий товаров показали ниже среднего годовой и месячный рост цен. И из основных категорий подешевела категория одежды и обуви: на 4,3% в год и 1,4% в месяц.

Год без дешевых овощей и с инфляцией более 25%

Привычной для этого периода года месячной дефляции не следует ожидать. Как отмечают аналитики, сокращение производства из-за войны, негативные ожидания бизнеса и оккупация некоторых областей не позволят увидеть, например, более дешевые овощи.

"Вообще дефляция летом у нас обычно была из-за влияния сезонных товаров. Фрукты, овощи, молочка дешевели, потому что постоянно росло предложение. Сейчас она не растет из-за войны", – отметил для LIGA.net Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик Case Ukraine.

Из-за войны и оккупации производство продовольствия в некоторых регионах Украины замедлилось или вообще остановилось. Поэтому существенного удешевления продуктов, типичного для лета, вероятно, вообще не произойдет.

"Оккупация Херсона и других овощных регионов не позволяет рассчитывать на снижение цен", – говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU.

Также, по словам Дубогрыза, текущий официальный показатель инфляции ниже реального. Например, значительная часть горючего продавалась "за талоны", то есть дороже официальной цены, а это может не учитываться в методологии подсчета.

По мнению аналитиков, годовая инфляция в Украине однозначно продолжит расти в дальнейшем. Аналитик Case Ukraine по результатам этого года ожидает более 25% инфляции, а ICU – в диапазоне 25–30%.

Официальная инфляция — почти 22%. В этом году – без летней дефляции и дешевых овощей
Богдан Вальд
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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инфляция Госстат
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