США решили бороться с инфляцией самым большим с 1994 года повышением ставки

Федеральная резервная система США в среду объявила о решении повысить базовую процентную ставку на 0,75 п.п. – это самый большой шаг повышения с 1994 года. Теперь ставка будет находиться в диапазоне 1,5–1,75%.

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"Конечно, сегодняшнее повышение на 75 базисных пунктов необычно велико, и я не ожидаю, что изменения такого масштаба станут привычным явлением", — сказал глава ФРС Джером Пауэлл. В то же время он добавил, что в июле ФРС повысит ставку еще раз – возможно, на 0,5 п.п. или снова на 0,75 п.п., в зависимости от ситуации.

Решительные шаги американского регулятора связаны с желанием обуздать рост цен. Темпы инфляции в США находятся на 40-летних максимумах, в мае она составляла 8,6%.

Повышение процентной ставки может негативно отразиться на темпах экономического роста. Впрочем, Пауэлл считает, что американская экономика способна выдержать высокие процентные ставки и избежать рецессии.

"Мы не пытаемся спровоцировать сейчас рецессию. Мы пытаемся достичь 2% инфляции", — подчеркнул он.

ФРС прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция в США составит 4,3%, а ВВП вырастет на 1,7%.

В начале июня НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25% из-за ускорения инфляции и перетока гривневых активов в валюту.

Андрей Водяный

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