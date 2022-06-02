НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

Национальный банк решил повысить учетную ставку с 10% до 25%. Это связано с ускорением инфляции почти до 17% и опасной тенденцией по перетоку гривневых активов в валюту. Об этом на брифинге в четверг сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Последний раз на таком высоком уровне ставка была в 2015 году.

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НБУ называет это повышение решительным шагом, необходимым для защиты гривневых доходов и сбережений, а также привлекательности гривневых активов и снижения давления на валютном рынке.

После того как Россия напала на Украину, Национальный банк заморозил учетную ставку на уровне 10%. Тогда, в условиях значительного психологического давления, это было оправдано: изменение ставки не помогло бы стабилизировать ситуацию и не было стимулом для удержания гривневых активов.

Сейчас ситуация поменялась, считает НБУ. Экономика постепенно адаптируется, и "вместо психологического шока приходит экономическая логика".

Уже в мае НБУ пришлось продать $3,4 млрд для удовлетворения спроса на валюту, и такая тенденция грозит быстро истощить международные резервы Украины.

Исходя из этого, НБУ решил резко повысить главную процентную ставку, чтобы повысить привлекательность активов в гривне, уменьшить спрос на валюту и постепенно решить проблему наличия нескольких валютных курсов. Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам. Следующий пересмотр учетной ставки намечен на 21 июля. С помощью учетной ставки НБУ также влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей, стоят кредиты, и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. В таком случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона возрастания учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие – замедление экономического роста. Учетная ставка НБУ с 20 января 2022 установлена на уровне 10%.

Андрей Водяный

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