НБУ повысил учетную ставку до 10%

Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 10% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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"Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", — отметил Шевченко.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей стоят кредиты, и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. В таком случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона роста учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.

В июне НБУ решил не менять учетную ставку (7,5%). При этом регулятор начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов (долгосрочное рефинансирование). Ожидалось, что это усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. 22 июля НБУ повысил ставку до 8% в ответ на ускорение инфляции. 9 сентября 2021 года НБУ повысил учетную ставку до 8,5% для сдерживания инфляции.

В декабре НБУ повысил учетную ставку до 9% для сдерживания инфляции.

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Наталия Софиенко

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