Нацбанк повысил учетную ставку из-за ускорения инфляции

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5%, до 8,5%. Об этом сообщил на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых. Кроме того, НБУ прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала IV квартала", – заявил Шевченко.

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Эти решения должны удержать под контролем инфляционные ожидания и вернуть рост цен к целевому показателю в 5% годовых в 2022 году, добавил он.

"В июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении. В августе инфляция продолжила ускоряться. При этом в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась" – заявил Шевченко.

По его словам, цены росли из-за сохранения высоких мировых цен на энергоносители и продовольствие. Также на это повлияли плохие погодные условия.

Ключевыми рисками является ужесточение карантина в Украине и мире, а также глобальный всплеск инфляции, добавил он.

При этом инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, заявил Шевченко. До целевых 5% инфляция постепенно вернется в 2022 году. На это решение НБУ также повлияло сотрудничество с МВФ.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей стоят кредиты, и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. В таком случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона роста учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.

В июле 2021 года в годовом измерении инфляция ускорилась до 10,2%. Рост цен впервые с 2017 год достиг двухзначных темпов. На ускорение инфляции повлияла смена тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скачок мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышение акцизов, низкое потребление и последствия COVID-19. На этот период в НБУ прогнозировали всплеск инфляции. Для сдерживания роста цен НБУ повысил процентную ставку 8%.

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Александр Мясищев

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