НБУ повысил учетную ставку и стоимость рефинанса в ответ на инфляцию выше 10%. Детали

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 8% в ответ на ускорение инфляции, которая в этом году превысит 10%. Решение было принято правлением Нацбанка на заседании 22 июля.

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"В июне 2021 потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельского прогноза НБУ (9,2%). Динамика обусловлена ​​временными факторами – ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, а также усилением фундаментального инфляционного давления, – говорится в релизе НБУ. – базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% г/г (апрельский прогноз – 6,8% г/г) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий, в том числе на оплату труда".

Согласно прогнозу Нацбанка, инфляция в ближайшее время "незначительно превысит" 10%, но замедлится в конце 2021 и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

"После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители", – отмечают в НБУ.

Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в 2021 году с 8 до 9,6%. Для снижения темпов роста цен до диапазона 5%±1 Нацбанк намерен повысить учетную ставку до 8,5% и удерживать ее на таком уровне, как минимум, до второго квартала 2022.

Также регулятор принял решение о дополнительных антиинфляционных мерах.

В частности, НБУ меняет дизайн монетарной политики: с 23 июля повышается стоимость кредитов рефинансирования банков. В частности, ставка по рефинансированию на срок до 90 дней ( предоставляется на количественных тенедеров) будет определяться по формуле "учетная ставка плюс 1 процентный пункту" (ранее – равнялась учетной ставке). Ставка по рефинансу на срок до 3 лет (процентные тендеры), устанавливается на уровне не меньше, чем "учетная ставка плюс 1 п.п." (ранее – не меньше учетной ставки).

Кроме того с 1 августа НБУ сократит дневные объемы выкупа валюты на межбанковском рынке с $20 млн до $5 млн.

В июне НБУ решил не менять учетную ставку (7,5%). При этом регулятор начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов (долгосрочное рефинансирование). Ожидалось, что это усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

15 апреля Нацбанк повысил учетную ставку на 1 п.п. до 7,5%. Также НБУ ухудшил прогнозы по инфляции и экономическому росту на конец 2021 года.

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Сергей Шевчук

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