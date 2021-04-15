НБУ повысил учетную ставку. Цены будут расти быстрее, а рост ВВП – замедлится

Национальный банк повысил учетную ставку на 1 процентный пункт до 7,5%. Также НБУ ухудшил прогнозы по инфляции и экономическому росту на конец 2021 года. Об этом на брифинге 15 апреля заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Нацбанке напомнили, что в марте темпы роста цен ускорились до 8,5%, что превышает прогнозы, которые регулятор давал в начале года.

"Стремительное ускорение инфляции обусловлено временными факторами – ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Значительное влияние также имела низкая база сравнения, – говорится в релизе НБУ. – С другой стороны, фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за роста потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат".

Как уточнили в Нацбанке, розничный товарооборот в последние месяцы стабильно превышал докризисные уровни (в феврале на 5,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года). Вследствие подорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными, добавил глава НБУ Шевченко.

Исходя из негативной динамики инфляции в первом квартале, регулятор ухудшил прогноз темпов роста цен в 2021 году с 7 до 8%. Пик инфляции в этом году ожидается в третьем квартале, после чего НБУ прогнозирует постепенное замедление и стабилизацию на уровне 5% в годовом выражении, но не раньше первой половины 2022.

Также НБУ пересмотрел прогноз восстановления украинской экономики после обвала в 2020 году. Вместо 4,2% роста ВВП в 2021 регулятор ожидает 3,8%. В 2022-23 экономический рост будет близок к 4% в год, ожидают в Нацбанке.

"В IV квартале 2020 экономика почти достигла докризисного уровня, но в начале 2021 восстановление замедлилось. Во-первых, введение новых карантинных ограничений привело к снижению деловой активности. Во-вторых, эффект низких прошлогодних урожаев повлиял на показатели сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота, – отмечают в НБУ. – В-третьих, усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России повлияли на ухудшение показателей промышленности несмотря на высокие цены на мировых товарных рынках. В-четвертых, сложные погодные условия января-февраля ослабили показатели строительства и транспорта".

В НБУ не прогнозируют дальнейшего повышения учетной ставки в этом году. В 2021 она не превысит 7,5%. Этого должно быть достаточно, чтобы вернуть инфляцию к цели НБУ в 5%, считают в регуляторе. В 2022-23 ставка снизится до уровней 6-6,5%.

4 марта НБУ повысил учетную ставку с 6 до 6,5%. Это было первое ужесточение политики НБУ с сентября 2018 года, когда ставку повысили с 17,5 до 18%.

В марте инфляция в Украине продолжила ускоряться, в частности на потребительском рынке.

Сергей Шевчук

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.