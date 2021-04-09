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Дешевеют только яйца: потребительские цены продолжили рост в марте – Госстат

09.04.2021, 16:23
Дешевеют только яйца: потребительские цены продолжили рост в марте – Госстат - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составила 1,7%, с начала года – 4,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в марте составила 1,6% по сравнению с февралем, с начала года – 2,4%.

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Цены на продукты питания и безалкогольные напитки марте выросли на 2,1%.

Больше всего подорожало подсолнечное масло  – на 9,7%. Цена на сахар, фрукты, муку, рис, хлеб, мясо, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу выросли на 4,8-1%.

В марте подешевели яйца на 0,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, что связано в подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%: одежда на 13%, обувь – на 12,3%.

Цены на транспорт выросли на 1,8% в первую очередь из-за подорожания топлива и масел на 5,7%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 4,4%.

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Роман Брыль
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инфляция Госстат потребительские цены
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