Дешевеют только яйца: потребительские цены продолжили рост в марте – Госстат
Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составила 1,7%, с начала года – 4,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Базовая инфляция в марте составила 1,6% по сравнению с февралем, с начала года – 2,4%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки марте выросли на 2,1%.
Больше всего подорожало подсолнечное масло – на 9,7%. Цена на сахар, фрукты, муку, рис, хлеб, мясо, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу выросли на 4,8-1%.
В марте подешевели яйца на 0,6%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, что связано в подорожанием табачных изделий на 1,2%.
Одежда и обувь подорожали на 12,7%: одежда на 13%, обувь – на 12,3%.
Цены на транспорт выросли на 1,8% в первую очередь из-за подорожания топлива и масел на 5,7%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 4,4%.
- В январе 2021 года инфляция составила 1,3%. В Минэкономики объяснили причину роста цен.
- Инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем составила 1%.
- Инфляция в 2020 году составила 5%, базовая инфляция – 4,5%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии