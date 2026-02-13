В Минфине надеются на одобрение программы МВФ "в течение нескольких недель"

Юрий Буца заявил, что даже в случае перемирия финансовое давление на государственные финансы Украины не исчезнет

Юрий Буца, правительственный уполномоченный по управлению госдолгом (Фото: пресс-служба Минфина)

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца надеется на одобрение новой кредитной программы Международного валютного фонда "в течение нескольких недель". Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Я ожидаю этого в течение нескольких недель. С точки зрения сроков февраль все еще выглядит реалистично", – сказал он.

Комментируя разговоры о возможном прекращении огня при посредничестве США, Буца призвал к осторожности. "Мы должны планировать все очень взвешенно и не можем слишком оптимистично реагировать на информационный фон", – пояснил он, добавив, что даже в случае перемирия финансовое давление не исчезнет.

По его словам, Украине все равно придется содержать сильную и численную армию и продолжать перевооружение.

Буца также отметил, что после завершения войны Украина вряд ли будет спешить с новыми заимствованиями на международных рынках. Вместо этого государство будет делать ставку на льготное финансирование и внутренние заимствования в национальной валюте, что позволяет избегать валютных рисков.

Поскольку программа МВФ базируется на анализе долговой устойчивости, правительство имеет существенные ограничения по предоставлению государственных гарантий. Поэтому Украина не сможет гарантировать обязательства государственных компаний – таких как Укрзалізниця и Нафтогаз Украины – для реструктуризации их долгов, сказал Буца.

"У нас очень жесткие ограничения по суверенным гарантиям, потому что это часть той же модели анализа долговой устойчивости. Поэтому мы фактически не можем их предоставлять, но можем помочь компаниям разработать полноценные долгосрочные бизнес-модели", – пояснил он.

Одним из ключевых направлений этого года станет постепенное смягчение введенных во время войны валютных ограничений. Следующим важным шагом может стать разрешение иностранным инвесторам выводить основную сумму инвестиций в локальные валютные облигации.

Украина также сотрудничает с европейским клиринговым гигантом Clearstream (принадлежащим Deutsche Börse), чтобы сделать рынок облигаций более привлекательным, и стремится присоединиться к платежной системе TARGET2, через которую ежедневно проходят операции на триллионы евро.

"У нас нет старой инфраструктуры, за которую нужно держаться, поэтому мы готовы сразу строить систему, которая работает лучше всего", – сказал Буца, добавив, что в этом году правительство может начать поиск стратегического партнера для реализации проекта.

Он также выразил надежду на возвращение Украины в индексы развивающихся рынков, в частности в бенчмарк JPMorgan Chase GBI-EM, который привлекает миллиарды долларов инвестиций. Украина была представлена в нем только одной облигацией в марте 2022 года.

"Это, безусловно, часть нашей стратегии – мы хотим вернуться. Наша цель – сделать украинские облигации пригодными для включения в индексы и превратить внутренний рынок в большой и стабильный источник финансирования", – подытожил Буца.