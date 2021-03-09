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В феврале потребительские цены выросли на 1%. Что подорожало больше всего

09.03.2021, 16:16
В феврале потребительские цены выросли на 1%. Что подорожало больше всего - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем составила 1%, за год цены выросли на 2,3%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в феврале составила 0,5%. В годовом измерении базовая инфляция составила 0,8%.

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Цены на продукты питания за месяц выросли на 2,2%, а за год – на 9,1%.

Больше всего подорожали: масло подсолнечное – на 7,6%, овощи – на 6,3%, сахар – на 5,5%, фрукты – на 3,5%, хлеб – на 2,8%.

В феврале подешевели на 0,2-0,1%  яйца, кисломолочная продукция и свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, на одежду и обувь – снизились на 3,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива упали на 1,8% (в том числе газ на 6,6%).

Цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь из-за подорожания топлива и масел на 7,3%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте – на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.

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Здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт и связь – на 0,2%. Цены на отдых и культуру выросли на 0,9%, образование – на 0,6%, рестораны и гостиницы – на 0,9%.

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Наталия Софиенко
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инфляция потребительские цены цены на жилье цены на еду
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