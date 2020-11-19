Индекс потребительских настроений близок к минимуму двух лет

В октябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре. Снизились все составляющие индикатора. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Аналитики отмечают, что индекс упал до показателей января 2019 года.

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Индекс текущего положения (ИТП) составляет 54,9, что на 9,8 п. ниже показателя прошлого месяца.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в октябре сократился на 8,7 п. и составляет 67,4.

В октябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составляет 147, что на 3,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился незначительно – на 0,5 п. – до уровня 187,3. Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий стабильный – 160,6.

"В октябре 2020 года зафиксировано минимальное значение индекса потребительских настроений за период с января 2019 года. Минимума достигли индексы ожидаемого развития экономики в ближайший год и 5 лет. Эти индексы существенно выросли в апреле 2019 года после президентских выборов, теперь же вернулись на уровень 2017-2018 годов", – сказано в комментарии к исследованию.

Другие составляющие индекса потребительских настроений также уменьшились в октябре, но не "пробили" минимум последних двух лет.

"Минимальное значение индекса текущего личного материального положения было зафиксировано в июне 2020 года, а индекса целесообразности делать крупные покупки – в апреле 2020 года", – комментируют аналитики Info Sapiens.

До октября четыре месяца подряд индекс потребительских настроений рос.

Исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине" осуществляется при финансовой поддержке Dragon Capital. ИПН определяют на основании опроса 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,2%. Опрос проводился 10-29 октября.

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Юрий Тарасовский

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