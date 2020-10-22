НБУ сохранил учетную ставку, дал прогнозы изменения ВВП и инфляции и рассказал о курсе гривни. LIGA.net выбрала главное

НБУ сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории – 6%. Регулятор отмечает: это ненадолго, в 2021 году Нацбанк снова начнет ужесточать свою политику.

Причин много: от коронавируса и нового карантина до роста минимальных зарплат, аппетитов Минфина и задержек в сотрудничестве с МВФ.

LIGA.net выбрала пять главных месседжей, озвученных главой НБУ Кириллом Шевченко.

Что в Нацбанке думают о ставках, госбюджете и курсе гривни?

Цены будут расти быстрее

2020 год Украина закончит с нехарактерно низкой для страны инфляцией – 4,1%. Рост цен заметно ускорится уже в 2021-м. НБУ ожидает 6,5% на конец следующего года – это выше, чем целевой диапазон, которому пытается следовать Нацбанк (5%±1).

Инфляция, согласно ожиданиям регулятора, ускорится по нескольким причинам:

- восстановление экономики после обвала 2020 года;

– рост цен на энергоносители на внешних рынках;

– повышение минимальной зарплаты до 6000-6500 грн, что будет стимулировать внутренне потребление;

– девальвация гривни в 2020 году;

– возможная пауза в сотрудничестве с МВФ.

НБУ рассчитывает стабилизировать темпы роста цен на уровне 5% в 2022 году. В 2021-м, как ожидает регулятор, возобновится повышение учетной ставки: НБУ прогнозирует 7,5% на конец следующего года в сравнении с минимумом в 6% сейчас.

Снижение ставки также не исключено, однако только в случае, если коронакризис затянется и восстановление экономики окажется гораздо более медленным, чем ожидается сейчас, говорят в Нацбанке.

Экономика без просветов: прогноз не изменился

НБУ сохранил прогноз падения украинской экономики в 2020: "минус" 6%. Основная причина – крайне тяжелые последствия карантинного второго квартала, когда ВВП обвалился на 11,4%.

Еще одна плохая новость – более слабый урожай в ключевых секторах АПК (особенно – кукуруза и пшеница): 67 млн тонн против прогнозируемых ранее 72 млн т.

Если серьезного локдауна больше не случится (это также важный риск), украинской экономике понадобится полтора года, чтобы восстановиться после провального 2020-го. В следующем году Нацбанк ожидает рост экономики на 4,2%, в 2022-м – на 4%.

Курс пока стабилен, но угроз много

В октябре у НБУ практически не было оснований для выхода на валютный рынок с интервенциями, поскольку рынок сам стал находить равновесный курс, заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Негативные факторы для гривни есть, среди них ряд долгосрочных:

- слабый урожай, от которого зависит экспортная выручка аграриев;

– постепенное возобновление импорта после обвала в первом полугодии;

– рост цен на энергоносители в мире;

– низкие доходы от транзита газа в 2020-21.

В результате Нацбанк ожидает ухудшение ситуации с платежным балансом уже в следующем году: если в 2020-м текущий счет (разница между поступлениями от экспорта и расходами на импорт) будет профицитным – около 3% ВВП, то 2021-22 годы будут обозначены дефицитом: "минус" 2% и 5% ВВП соответственно.

МВФ – один из главных рисков. Надежда на миссию в этом году

В Нацбанке подчеркивают необходимость возобновления сотрудничества с МВФ. От этого зависят поступления примерно на $3 млрд. Эти деньги позволят Украине нарастить золотовалютные резервы до $29-30 млрд, говорят в Нацбанке.

Украинское правительство до сих пор не получило решения Фонда о пересмотре программы, подписанной в мае 2020, хотя это должно было произойти в сентябре.

Пауза может негативно повлиять на инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса и населения, добавляют в НБУ.

"У нас нет неопределенности с МВФ. Сейчас мы обсуждаем определенные вопросы, чтобы получить визит миссии Фонда (виртуальный – Ред.) еще в этом году", – сказал глава НБУ Шевченко, отвечая на вопрос, как задержка с МВФ может повлиять на монетарную политику регулятора.

К госбюджету-2021 все еще есть вопросы

Политика НБУ в отношении учетной ставки во многом зависит от параметров госбюджета-2021 года. Один из ключевых вопросов – дефицит. Минфин заложил в свой проект – 6% ВВП (в 2020-м было 7,5%, в 2019-м – 2,3%). По информации источников LIGA.net среди участников обсуждения, и в НБУ и в МВФ считают, что это слишком много.

Согласно ожиданиям Нацбанка, к привычным объемам дефицита госбюджета в 3% ВВП Украина вернется не раньше 2022 года.

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