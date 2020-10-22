НБУ сохранил учетную ставку и прогнозирует повышение в 2021 году

Национальный банк в третий раз подряд сохранил учетную ставку на уровне 6%, заявил на брифинге 22 октября глава НБУ Кирилл Шевченко. Также Нацбанк обновил прогноз учетной ставки до конца 2022 года: регулятор ожидает повышение до 7,5% в четвертом квартале 2021.

Обновленный прогноз НБУ по инфляции на конец этого года – 4,1% (ранее – 4,7%), на конец 2021 – 6,5% (было 5,5%). Прогноз падения ВВП в 2020 не изменился: "минус" 6%. В 2021 НБУ ориентируется на рост в 4,2% (прежний прогноз – 4%), в 2021 – 3,8% (было 4%)

"В 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной зарплаты, которое подтолкнет внутренний спрос, – сказал на брифинге Шевченко. – Выход за верхний предел целевого диапазона будет временным. НБУ допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста".

3 сентября НБУ во второй раз к ряду сохранил учетную ставку на уровне 6%.





23 июля правление НБУ также сохранило учетную ставку в 6%. В Нацбанке уточнили, что на этом же уровне регулятор намерен удерживать ставку до конца 2020 года, в 2021-22 годах планируется повышение до 6,5%.





В начале июня во второй раз подряд понизил учетную ставку на 2 процентных пункта – до 6%. Это самый низкий уровень в истории независимой Украины. При этом регулятор объявил о завершении цикла быстрого смягчения политики НБУ.

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Сергей Шевчук

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