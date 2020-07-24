НБУ определился с учетной ставкой на ближайшие два года: не ниже 6%.

Новость, которая еще месяц назад прозвучала бы буднично, сейчас удивила многих участников финансового рынка и экономистов, поскольку впервые подобное сообщение зачитывал новый глава НБУ – Кирилл Шевченко.

Наделю назад Шевченко сменил в кресле главы Якова Смолия. Перед отставкой в адрес Смолия часто звучала критика за слишком жесткую политику регулятора, тормозящую кредитование. Шевченко не стал ее менять.

Что это значит для экономики и какие еще месседжи финансовому рынку дал обновленный Нацбанк?

Почему 6% и что будет дальше





"Для закрепления ставок на однознаковом уровне участники финансовых рынков должны быть уверены в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием", – говорится в официальном релизе НБУ о сохранении учетной ставки в 6%.

Интересно, что этого момента нет в видеообращении Шевченко (обычно глава НБУ зачитывает решение в прямом эфире, но в этот раз спич Шевченко был записан накануне, поскольку в четверг он уехал в Брюссель на подписание соглашения с ЕС о макрофинансовой помощи для Украины на 1,2 млрд евро). Он лишь подчеркнул, что учетная ставка и так находится на низком уровне и останется такой минимум до конца 2020 года.

"Сохраняя ставку в 6%, НБУ оставляет достаточно пространства для монетарного стимулирования и сможет дать экономике дополнительный импульс в случае слабого восстановления экономики", – заявил Шевченко.

Пока Нацбанк не видит необходимости в дполнительных стимулах: регулятор опубликовал прогноз учетной ставки до конца 2022 года, согласно которому ставку не планируют опускать ниже 6%. В середине 2021 возможно повышение на 0,5 процентных пункта. Примерно на таком же уровне ставка останется еще на полтора года.

"В этом году мы точно не видим необходимости повышать ставку, – отметил на брифинге замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. – Но хочу подчеркнуть, что сейчас ставка и без того на самом низком уровне в истории и она ниже "нейтрального" уровня. Это значит, что Нацбанк уже проводит мягкую монетарную политику".

Экономика будет восстанавливаться два года





6% – не только уровень учетной ставки НБУ на ближайшее время, но и прогноз падения украинской экономики в 2020 году.

"Темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще слабым потребительским и инвестиционным спросом. Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил реализацию планов развития, – отмечают в Нацбанке. – Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики”.

Как и в марте, НБУ ожидает, что Украина сможет восстановиться к докризисному уровню не раньше 2022 года. Рост в 2021-м будет, но он не покроет падения 2020-го – только 4%.

За счет небольшого экономического всплеска в 2021 году ускорится и инфляция: до 5,5%. Прогноз НБУ на конец 2020-го – 4,7%. Оба параметра вписываются в целевой диапазон Нацбанка 5%±1.

"Инфляция продолжает постепенно ускоряться: в июне она увеличилась до 2,4%, по оценкам НБУ, тренд сохранился и в июле", – сказал Шевченко.

Он отметил ухудшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения, но уточнил, что инфляцию тормозит слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.

Как на темпы роста цен может повлиять запланированное правительством повышение минимальной зарплаты до 6500 грн уже в июле 2021 года? НБУ пока не учитывает этот фактор в своих прогнозах, сказал Сологуб.

"Мы еще не видели этих планов на бумаге, идут дискуссии, – пояснил он. – Мы помним опыт 2017 года: тогда рост минималки повлиял и на параметры бюджета, и на инфляцию, и соответственно на монетарную политику НБУ".

Дешевые кредиты снова под вопросом





Выступая перед коллективом Нацбанка вместе с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 20 июля, новый глава НБУ заявил, что считает первым приоритетом возобновление кредитования.

Оглашая решение об учетной ставке Шевченко почти не коснулся темы кредитов, уточнив, что по оценкам НБУ в 2021-22 годах главным драйвером экономического развития будет частное потребление (а не инвестиционная активность бизнеса). Именно этот фактор поддерживал ВВП Украины в последние годы, когда экономика росла темпами в 2-3%.

По словам Шевченко, ставка в 6% позволит снизить стоимость ресурса до "однознакового уровня" - ниже 10%. Но, как уточнил Сологуб, для этого нужно снизить риски кредиторов, и от НБУ это не зависит.

"Анатомия ставки по кредиту такова: стоимость ресурса плюс маржа банка. Маржа – это риски. Когда вы платите 30% по потребкредиту, нужно понимать, что это из-за того, что 10 или 20 человек, взявшие такой же кредит, не платят вообще", – сказал он.

Второй сдерживающий фактор - решения парламента. "Когда мы с одной стороны говорим о снижении ставок по ипотеке, а с другой – парламент принимает закон, который продлевает мораторий на взыскание залогов по валютной ипотеке, это несколько разнонаправленные движения", – добавил Сологуб.

Третий - последствия карантина. "Мы снизили учетную ставку, добавили инструмент долгосрочного финансирования, поддерживаем правительство в проектах с госгарантиями, но сейчас сложно говорить о долгосрочном кредитовании из-за неопределенности с коронавирусом, – сказал Сологуб.

По его словам, наиболее качественные заемщики с хорошей кредитной историей уже могут кредитоваться в банках под 10% и ниже.

Курс гривни расшатали политики





За последние три дня НБУ продал около $350 млн, чтобы сдержать падение гривни (доллар на межбанке стоит почти 28 грн/$).

Почему доллар дорожает? В НБУ видят этому одно объяснение – на рынок повлияла отставка экс-главы НБУ Якова Смолия и многочисленные заявления политиков о необходимости девальвации гривни (об этом говорили президент Владимир Зеленский, глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, министр экономики Игорь Петрашко).

"Мы неоднократно повторяли, что практика завышения параметров бюджета для расширения его доходной части приводит к негативным последствиям, – сказал Сологуб. – Но это не должно влиять на политику Нацбанка. Мы не живем ожиданиями конкретного курса. Мы делаем все, чтобы он устанавливался рыночно".

Независимость НБУ пока сохраняется. Три мнения о "первой ставке Шевченко"





Назначение Кирилла Шевченко новым главой НБУ (прежний председатель Смолий объяснил свою отставку "систематическим политическим давлением") – главная причина консервативного решения Нацбанка, говорят опрошенные LIGA.net экономисты.

Если бы не это потрясение – ставка могла быть ниже. Второй повод для осторожных месседжей НБУ – заявления политиков, которые все чаще намекают на необходимость девальвации гривни и ускорения инфляции, добавляют аналитики.

"В июне – еще до ситуации со сменой главы НБУ – мы прогнозировали, что до конца сентября Нацбанк снизит ставку до 5,5% и где-то до апреля 2021 года остановится на этом же уровне, а дальше начнется повышение", – рассказывает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

До конца 2020 года осталось три "монетарных" заседания НБУ: в сентябре, ноябре и декабре. Несмотря на прогноз о ставке не ниже 6% на ближайшие годы, дальнейшее снижение все еще возможно, допускает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

"То, что Нацбанк сразу дал прогноз ставки на два года – важный месседж, но это не жесткое правило, – говорит она. – Тем более, если предположить, что новый глава НБУ выступал за снижение сейчас, но ему не хватило поддержки, то теперь в правлении Нацбанка есть Юрий Гелетий, которого продвигал сам Шевченко".

Оправдано ли сохранение ставки в 6% исходя из ситуации в экономике? Инфляционные риски действительно усилились, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Когда экономика выходит из кризиса после длительного периода слабого спроса и снова начинает расти, темпы роста цен всегда ускоряются, – поясняет он. – Я рад, что правление НБУ руководствовалось макроэкономической логикой и даже, если новый глава поддерживал другое решение, он не стал применять силу и продавливать свое мнение".

Еще один риск для инфляции – заявления украинских политиков, которые негативно влияют на экономические настроения населения и прежде всего бизнеса, говорит Демкив из ICU.

"Еще полтора месяца назад мы не слышали такого большого количества заявлений людей на топ-позициях во власти о том, что девальвация гривни на 10% – это нормально, доллар должен быть по 30 грн, а инфляция – 11%, – отмечает он. – Понятно, что в таких условиях, девальвационные и инфляционные ожидания населения и бизнеса ухудшились".

Если гривня к концу года девальвирует до 30 грн/$, это добавит к годовому показателю инфляции около 1 процентного пункта, предполагает Белан из Dragon Capital (прогноз НБУ на конец года 4,7% инфляции, Dragon Capital пока ожидает девальвацию гривни до 28 грн/$). Это будет означать, что НБУ, вероятно, не станет снижать учетную ставку.

"Если инфляция ускорится, а ставка останется на том же уровне, это сделает политику Нацбанка еще более мягкой, чем сейчас", – говорит Белан.

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