НБУ решил не менять учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку в 6%. На этом же уровне НБУ намерен удерживать ставку до конца 2020 года, в 2021-22 годах планируется повышение до 6,5%. Об этом говорится в релизе Нацбанка об очередном пересмотре учетной ставки.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, это позволит сдерживать инфляцию и одновременно снизить стоимость кредитных ресурсов до однознакового уровня.

"Предыдущие снижения учетной ставки еще не полностью отразились в стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однознаковому уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием", - заявила на брифинге глава НБУ.

По оценке Нацбанка, инфляция остается низкой – 2,4% в июне, в июле темпы роста цен несколько ускорились, но они по-прежнему ниже целевого уровня, к которому стремится Нацбанк - 5±1%. Прогноз Нацбанка по инфляции на конец года – 4,7%.

Регулятор ухудшил прогноз падения экономики в 2020 году с 5 до 6%. В последующие годы рост возобновится – около 4%, ожидают в Нацбанке.

"Темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом. Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил реализацию планов развития. Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики", - отметил Шевченко.

В начале июня во второй раз подряд понизил учетную ставку на 2 процентных пункта – до 6%. Это самый низкий уровень в истории независимой Украины. При этом регулятор объявил о завершении цикла быстрого смягчения политики НБУ.

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Сергей Шевчук

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