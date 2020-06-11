НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума. Детали

Нацбанк во второй раз подряд понизил учетную ставку на 2 процентных пункта – до 6%. Это самый низкий уровень в истории независимой Украины. При этом регулятор объявил о завершении цикла быстрого смягчения политики НБУ.

“С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. Это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше. С другой стороны, падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось”, - заявил на брифинге 11 июня глава НБУ Яков Смолий.

Как уточнили в Нацбанке, инфляция в апреле-мае колебалась вокруг отметки 2% (меньше, чем ожидалось, и ниже целевого диапазона регулятора в 5%±1).

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“Инфляционное давление остается слабым из-за падения потребительского спроса на продукты питания и товары не первой необходимости. Инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на значительное количество услуг во время карантина”, - говорится в релизе НБУ.

В Нацбанке констатируют, что возврат инфляции в диапазон 4-6%, который НБУ планировал сделать постоянным, произойдет позже, чем прогнозировалось. В апрельском прогнозе регулятора речь шла о конце 2020 года.

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