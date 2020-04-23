НБУ понизил учетную ставку и дал прогноз падения ВВП. Как Украина будет жить после коронавируса?

23 апреля – "суперчетверг" для украинского бизнеса. В этот день неопределенности с будущим стало меньше: Нацбанк понизил учетную ставку до 8% и опубликовал свои прогнозы ВВП, инфляции и стоимости кредитов до 2022 года.

Своими решениями НБУ дал примерную картину того, с каким экономическим багажом Украина выйдет из карантина, если он не затянется.

Как сильно обвалится экономика и когда удастся отыграть потери? Что будет с ценами? Как правительство сможет профинансировать дыру в бюджете почти на 300 млрд грн?

LIGA.net пересказывает пять главных месседжей Нацбанка.

У НБУ больше оптимизма, чем у бизнеса

Нацбанк в седьмой раз подряд снижает учетную ставку. С октября 2019 ставка снизилась почти вдвое: с 15,5% до 8%.

Несмотря на такие темпы, все шесть банкиров и финансистов, которых накануне опрашивала LIGA.net, прогнозировали более сдержанное решение НБУ в апреле. Причина – коронакризис. Большинство склонялось к снижению ставки на 1 процентный пункт. Некоторые опасались, что Нацбанк оставит ставку на уровне 10% из-за большой макроэкономической неопределенности.

"Низкая инфляция и стабилизация гривни дают потенциал для снижения ставки на 2 п.п. Но учитывая задержку в переговорах с МВФ и рост инфляционных ожиданий, прогнозируем снижение ставки до 9%", – говорила в комментарии LIGA.net главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

НБУ не впервые удивляет рынок оптимизмом: 12 марта, сразу же после обвала на мировых фондовых рынках и новостей о пандемии вируса в Европе и за день до начала карантина в Украине, НБУ снизил ставку на 1 п.п. до 10%. Этим решением (ставка влияет на экономику с задержкой в 9-18 месяцев) регулятор показал, что несмотря на большие проблемы прямо сейчас, среднесрочно в экономике не все так плохо.

Нынешнее решение выдержано в похожем ключе: Нацбанк хочет стимулировать экономический рост. В теории низкая ставка – это более дешевые кредиты.

Экономика упадет до уровня 2018 года, восстановится – не раньше 2022-го

По оценке НБУ, в первом квартале 2020 ВВП Украины сократился на 0,5%. Основной обвал вследствие карантина придется на второй квартал, но уже в третьем начнется восстановление, считают в Нацбанке.

Общий прогноз НБУ на 2020 – "минус" 5% ВВП: за год страна потеряет львиную долю роста 2018-2019 годов.

Восстановиться так же быстро не получится: прогноз Нацбанка на 2021 год – "плюс" 4,3%. Превысить уровень 2019-го экономика сможет только в 2022-м (оценка НБУ – "плюс" 4% роста).

Для украинского бизнеса эти прогнозы означают, что полноценная деловая активность восстановится не раньше конца 2020 года или даже позже.

В НБУ ожидают, что к концу года инфляция ускорится до 6%, а в первом квартале 2021-го превысит эту планку (это верхняя черта целевого диапазона НБУ, который хочет держать постоянные темпы роста цен в районе 5±1%). Причины – отложенный с 2020-го потребительский спрос, особенно на импортные товары, а также возобновление инвестиционной активности бизнеса.

Прогноз падения ВВП от Нацбанка более оптимистичен, чем, например, у МВФ, который говорил о 7,7%. Кто ближе к правде, покажет второе полугодие.

Пока экономику поддерживают неплохие тренды в международной торговле. Падение цен на топливо, снижение импорта из-за карантина и стабильный экспорт продукции АПК компенсируют снижение переводов из-за рубежа и падение на рынках металла, отмечает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко.

НБУ не собирается обнулять ставки. Минимум – 7%

Согласно прогнозу учетной ставки, который с прошлого года регулярно публикует Нацбанк, максимум, на который готов НБУ в следующие три года – 7%.

Вероятно, регулятор дойдет до этого уровня в ближайшие месяцы (новый пересмотр учетной ставки будет 14 июня) – из-за низкой инфляции. Темпы роста цен еще в начале года выбились из целевого коридора НБУ, упав ниже 5%. В марте инфляция составила 2,3%. Примерно на этом же уровне она сохранится и в следующие несколько месяцев, ожидает начальник аналитического департамента Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Опустить ставку ниже 7% Нацбанк может только если период супернизкой инфляции затянется, заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Означает ли низкая ставка, что банки начнут более охотно кредитовать бизнес и население? Возможно, но не сейчас: в кризис банки всегда очень осторожно кредитуют бизнес из-за повышенных рисков, говорит руководитель по вопросам продаж фининструментов Райффайзен банка Аваль Эмал Бахтари.

Хорошая новость: ужесточения политики от НБУ долгое время не будет. Для этого нужен резкий рост инфляции, что сейчас маловероятно, считает директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Печатного станка не будет, но НБУ и банки помогут закрыть дыру в госбюджете

Другой важный момент в коммуникации НБУ – регулятор прояснил первые детали своей помощи госбюджету, который из-за коронакризиса получил дыру в 298 млрд грн или 7,5% ВВП.

Речь точно не идет о классическом использовании "печатного станка" для финансирования правительства (Нацбанк печатает гривню и покупает на нее ОВГЗ, как было в кризисы 2008-09 и 2014-15 годов), что запрещено законом.

НБУ только усовершенствовал процедуры рефинансирования – теперь украинские банки, в том числе государственные, смогут привлекать ресурс Нацбанка на срок до пяти лет. Суммы и целевое предназначение НБУ ограничивать не будет, сообщил на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий.

"Единственное ограничение – это залоги, которые нам может предоставить банк. Остальные аспекты – это их коммерческие решения, – сказал Чурий. – Банки могут финансировать инфраструктурные объекты, могут покупать ценные бумаги правительства. Мы их не ограничиваем".

Для госбюджета снижение ставки – это действительно большой позитив, который мог сам по себе повысить спрос на ОВГЗ (Минфин уже месяц не проводит аукционов из-за слабого спроса высоких ставок), отмечает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Пятилетнее рефинансирование от НБУ может еще больше облегчить жизнь Минфину. По информации высокопоставленного собеседника LIGA.net в правительстве, речь идет о том, что Нацбанк прокредитует банки примерно на 60 млрд грн. С учетом этой суммы Минфину останется занять на внутреннем рынке еще около 200-250 млрд грн.

НБУ не меняет политику. И это хорошо

Опрошенные LIGA.net финансисты отмечают: одна из самых важных интриг от НБУ в разгар кризиса – будет ли регулятор отказываться от прежней политики ради спасения экономики.

Ответ – нет. Нацбанк опасается пересечь "разумный предел" между продуктивным стимулированием экономики и желанием залить кризис деньгами, отметил на брифинге Смолий.

Причина – финансовая стабильность, к которой Украина приблизилась в последние годы, оказалась шаткой. В таких условиях проводить политику "дешевых" денег сложно - страна постоянно нуждается в поддержке МВФ, говорит Войткив из Аккордбанка. Альтернативный вариант со стимулированием экономической активности через "печатный станок" имеет ограниченный эффект и только в краткосрочной перспективе, добавляет он.

"С точки зрения монетарной политики план действий понятен – нужно смягчать. Это поддержит экономику, не провоцируя инфляцию, – говорит Белан из Dragon Capital. – Единственный фактор, который сдерживает скорость смягчения в Украине – неопределенность с программой МВФ. А это несет большие риски для финансовой стабильности".