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В НБУ уточнили масштабы обвала экономики в 2020 году

В НБУ уточнили масштабы обвала экономики в 2020 году
27.05.2020, 15:04

Дмитрий Сологуб считает, что у экономики и бизнеса есть определенный "жировой запас", но его надолго не хватит

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает падения украинской экономики в 2020 году не на 5%, как прогнозировалось ранее, а на 6-7%. Об этом в интервью LIGA.net заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он считает, что падение может быть более серьезным, чем ожидалось.

"Исходя из данных по падению в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, полагаю, падение может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% падения, а не о 5%, как было до сих пор. Но в данных обстоятельствах, это не такая уж и большая разница – все движется в рамках примерно того же сценария", - сказал он.

По словам Сологуба, ситуация в целом не настолько плохая, как ожидалось в начале карантина.

"Ситуация не самая лучшая, но мы не видим миллионов безработных или десятков тысяч закрытых компаний. Частично это объясняется тенденциями последних лет – стабильным ростом экономики и зарплат, массовой трудовой миграцией – а также высокой долей теневого сектора. Эти факторы сформировали определенный "жировой запас" у бизнеса и экономики в целом. Конечно, он небольшой, но на 3-4 месяца его должно хватить. Дальше – уже нет", - отметил Сологуб.

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  • В НБУ ранее прогнозировали падение экономики на 11,3% во втором квартале, а по итогам года - на 5%.
  • МВФ прогнозирует, что украинская экономика упадет по итогам года на 7,7%.
  • По данным Госстата, ВВП за первый квартал сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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