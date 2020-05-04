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ВВП, инфляция, безработица. НБУ опубликовал инфляционный отчет

ВВП, инфляция, безработица. НБУ опубликовал инфляционный отчет
04.05.2020, 09:31

По прогнозам НБУ, наибольшее потрясение ждет экономику во втором квартале: она сократится на 11%, безработица вырастет до 12%

В 2020 году украинская экономика сократится на 5% в результате коронакризиса, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка.

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К концу года в НБУ прогнозируют ускорение инфляции до 6%. "Это довольно умеренный уровень роста потребительских цен для украинской экономики. НБУ хочет, чтобы инфляция находилась в пределах целевого диапазона 5% ± 1 в. п.", - отмечают в Нацбанке.

При этом в НБУ прогнозируют, что наибольшее потрясение экономика испытает во втором квартале: в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, безработица вырастет почти до 12%, а рост зарплат приостановится.

В Нацбанке считают, что падение и восстановление будет неравномерным по видам деятельности. Больше всего потеряют сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти секторы частично восстановятся, однако еще будут страдать из-за снижения спроса. Туризм и связанные с ним авиауслуги полноценно возобновятся только в 2021 году.

Отдельные экспортные отрасли, в частности металлургия, потеряют прежде всего от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса. При этом сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства. Однако, урожай зерновых ожидается в 2020-м меньше из-за ухудшения погодных условий.

Но уже в 2020-2022 годах Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 5-6% и оживление экономики после завершения карантина. По прогнозам НБУ, в 2021 году безработица вернется к докризисному уровню в 8-9%. Также ожидается полное восстановление потребительских настроений, а рост частного потребления в 2021-2022 годах будет на уровне 5-7% в год.

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Анна Андреева
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макропрогноз ВВП инфляция безработица прогноз нбу
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