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Кабмин повысил прогноз инфляции до двузначного числа

Кабмин повысил прогноз инфляции до двузначного числа
03.04.2020, 11:57

Правительство второй раз за неделю пересмотрело макропрогноз

Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз: инфляция в 2020 году составит не 8,7%, как прогнозировалось ранее, а 11,6%. Об этом сказано в постановлении правительства №253 от 29 марта.

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Согласно документу, уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, заработная плата работников (брутто) - 10 700 грн, номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с показателем 2019 года.

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Юрий Тарасовский
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макропрогноз инфляция
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