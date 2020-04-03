Кабмин повысил прогноз инфляции до двузначного числа

Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз: инфляция в 2020 году составит не 8,7%, как прогнозировалось ранее, а 11,6%. Об этом сказано в постановлении правительства №253 от 29 марта.

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Согласно документу, уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, заработная плата работников (брутто) - 10 700 грн, номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с показателем 2019 года.

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30 марта Кабмин обнародовал новый макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и распространения пандемии коронавируса. Тогда в правительстве ожидали, что инфляция в 2020 году ускорится до 8,7%, с ранее прогнозируемых 5,5% .

. По итогам прошлого года, инфляция замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году .