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Падение ВВП на 3,9%, инфляция 8,7%. Кабмин обновил макропрогноз на 2020 год

Падение ВВП на 3,9%, инфляция 8,7%. Кабмин обновил макропрогноз на 2020 год
30.03.2020, 09:02

По прогнозам правительства, зарплата упадет до 11 000 грн, среднегодовой курс гривни будет на уровне 29,5 грн/$, безработица вырастет до 9,4%

Кабинет министров Украины пересмотрел макропрогноз на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и распростарнения пандемии COVID-19. Инфляция снизится с 5,5% до 8,7%, среднегодовой курс гривни - с 27 грн/$ до 29,5 грн/$, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Согласно прогнозу, ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее, до начала мирового кризиса. Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,5 грн /$ (по сравнению с 27 грн /$, прогнозируемыми в октябре 2019 года). "Рост цен на потребительском рынке только временно ускорится до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе), и уже в следующем году вернется к целевым 5%", - говорится в сообщении.

Депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк уточнила Facebook, что дефицит бюджета увеличен с 2,1% ВВП до 6% ВВП и этот показатель согласован с МВФ. Депутат также написала, что во втором полугодии курс доллара ожидается на уровне 30,5 грн/$. При этом негативное сальдо торгового баланса улучшено до 9,29 млрд грн с 14,88 млрд грн.

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Андреева Анна
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макропрогноз кабмин ВВП инфляция
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