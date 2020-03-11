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Украина стоит на пороге кризиса из-за коронавируса - Шмыгаль

Украина стоит на пороге кризиса из-за коронавируса - Шмыгаль
11.03.2020, 17:40

По словам премьера Шмыгаля, Украина входит в кризис более сильной, чем в 2008-м

Украина стоит на пороге кризиса, который вызван распространением коронавируса в мире. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в некоторых странах финансово-экономический кризис уже начался.

"Украина сейчас в этот кризис входит более сильной, чем это было, например, в 2008 году", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках, высокие золотовалютные резервы, а также "позитивный диалог с МВФ".

"С одной стороны, это кризисные вещи. С другой стороны, это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка", - добавил премьер.

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Тарасовский Юрий
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